غزة | شهيدان في جباليا ومصابون بينهم أطفال في خانيونس

- تصاعد التوتر في غزة: شهد قطاع غزة تصعيدًا خطيرًا مع استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا وخانيونس، مما أدى إلى إصابات خطيرة بين المدنيين، بينهم أطفال. - التطورات الميدانية والسياسية: يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع "الخط الأصفر"، مما أدى إلى مصادرة وتجريف أراضٍ ومنازل فلسطينية. دعا خليل الحية إلى إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته. - الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع: حثت مصر الولايات المتحدة على نشر قوة الاستقرار الدولية وضمان دخول المساعدات الإنسانية، في إطار خطة ترامب لاحتواء التصعيد واستعادة الأمن.

استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي طاول تجمعاً للمواطنين بالقرب من مستشفى "اليمن السعيد" في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة. وبحسب مصادر ميدانية وطبية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً واحداً على الأقل باتجاه تجمع للمواطنين، حيث تم انتشال شهيد وإصابات، قبل أن يعلن لاحقاً عن استشهاد آخر متأثراً بجراحه. ووفق المصادر الطبية، فإن بعض المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى وُصفت جراحهم بالخطيرة في ظل ترجيحات بإمكانية ارتفاع أعدد الشهداء بفعل خطورة الحالة الطبية للمصابين.

وفي وقت لاحق من اليوم، أُصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، بقصف إسرائيلي نفذته مسيّرة إسرائيلية بدون طيار طاول مخيماً للنازحين في منطقة البراق، جنوبي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية وطبية "العربي الجديد"، بأن إصابات نُقلت إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، موضحة أن إصابتين وُصفتا بالخطيرة، فيما وصلت إصابات لعدد من الأطفال في المخيم. وبحسب المصادر، فإن القصف طاول مخيماً للنازحين واستهدف خياماً للنازحين داخل المخيم، مشيرة إلى أن القصف تصادف مع ازدحام شديد في المخيم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة وجود العائلات بداخله بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، وصول ستة شهداء وستة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الشهداء توزعوا بواقع ثلاثة شهداء جدد، وشهيدين متأثرين بجراحهما، إضافة إلى شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، وأكدت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار الظروف الميدانية.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1185 شهيداً و3816 مصاباً، إضافة إلى 803 حالات انتشال، مشيرة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73311 شهيداً و173924 مصاباً.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال يوم أمس الأربعاء إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل مساحات واسعة من قطاع غزة وتدميرها، مشيراً إلى أن أحدث المعطيات الميدانية تفيد بأن المناطق المقيدة للوصول اتسعت لتشمل نحو 65% من إجمالي مساحة القطاع، مقارنة بنحو 53% سابقاً.

وأوضح المكتب أن الأيام الأخيرة شهدت تقدماً جديداً للآليات العسكرية والمكعبات الإسمنتية الصفراء في عدة محاور، ففي المحافظة الوسطى، تحرك "الخط الأصفر" لمسافة تراوح بين 300 و350 متراً غرباً، ما أدى إلى مصادرة وتجريف أراضٍ زراعية ومنازل تعود لعائلات فلسطينية، فيما أصبحت منازل أخرى على بعد أمتار قليلة من مواقع تمركز قوات الاحتلال.

الحية يوجه رسالة إلى قادة الدول الوسيطة

سياسياً، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية رسائل إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (مصر وقطر وتركيا)، دعا فيها إلى بذل كل الجهود اللازمة والمطلوبة من أجل إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف خروقاته وتطبيق التزاماته في الاتفاقات الموقعة، مستعرضاً الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي في قطاع غزة.

وقال الحية في رسالته: "إن الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكاته، بل تعمد خلال الأيام الأخيرة تصعيد جرائمه وخروقاته الدموية في مسعى يهدف إلى تعطيل الوصول إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعبنا". واعتبر رئيس حركة حماس أن انتهاكات الاحتلال تشير إلى أنه "يتعمد تحدي إرادة الضامنين والمجتمع الدولي، الذي يقف ويدعم الاتفاق ويعمل على استكماله والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما يتطلب تحركاً سريعاً من قبل الضامنين للاتفاق من أجل الحفاظ عليه وإنجاح الجهود لاستكمال مراحله".

مصر تحث واشنطن على تسريع نشر قوة الاستقرار في غزة

من جانبها، حثت مصر الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، واستكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفيليبينية مانيلا، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة إن عبد العاطي شدد على أهمية الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، واستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب. كما أكد ضرورة الإسراع في بدء عمل اللجنة الفلسطينية المعنية بإدارة قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة المناخ لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.