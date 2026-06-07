غزة | شهداء وعشرات الإصابات بقصف إسرائيلي على القطاع

- تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة: شهدت غزة قصفًا مكثفًا أدى إلى سقوط 13 شهيدًا وعشرات الجرحى، مع استهداف مناطق مثل خانيونس ومدينة غزة، مما أسفر عن دمار كبير وصعوبة في وصول فرق الإسعاف للضحايا تحت الأنقاض. - حصيلة الضحايا: ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,971 شهيدًا و173,128 مصابًا، مع استمرار القصف الذي يعيق عمليات الإنقاذ. - المفاوضات ومحاولات وقف إطلاق النار: تُجرى اجتماعات في مصر بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع تحديات تتعلق بملف السلاح.

سقط 13 شهيداً وعشرات الجرحى، اليوم الأحد، من جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية وميدانية "العربي الجديد" بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين على الأقل من مسيّرة نقطة للشرطة في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد خمسة وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

وبحسب المصادر، فإن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً في بداية الاستهداف قبل أن تعاود قصف المكان في أعقاب تدخل المواطنين لانتشال الشهداء والمصابين، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين. ووفق مصادر محلية، فقد تم التعرف على هوية الشهداء وهم إسماعيل اللحام ومحمد فريد عبد صبح ومصطفى عدوان ومصطفى أبو يونس وحسام الطنطاوي، وقد جرى تحويلهم من المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر نحو مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس.

وفي وقت لاحق، استشهد أربعة فلسطينيين بينهم سيدة وأصيب ستة آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي طاول مركبة مدنية قرب مقبرة الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة، مساء اليوم الأحد. وأفادت مصادر طبية وميدانية "العربي الجديد" بأن القصف الإسرائيلي استهدف مركبة مدنية كانت تسير في تلك المنطقة، ما تسبب في دمار كامل للمركبة واشتعال النيران فيها بعد إطلاق صاروخين تجاهها. ووفق المصادر، فإن الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي هم خضر الجماصي ومحمد الحرازين وعباس أبو جبل ودينا المدهون، فيما تخضع الحالات المصابة للرعاية الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وبحسب مصادر طبية في مستشفيات القطاع، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالي لأعداد الشهداء منذ فجر اليوم الأحد إلى 13 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 35 مصاباً، في مختلف مناطق القطاع من جنوبه حتى شماله.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، وصول 10 شهداء و36 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 961 شهيداً و3,020 مصاباً، إضافة إلى انتشال 782 جثماناً. وبحسب الإحصائية التراكمية الصادرة عن الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و971 شهيداً و173 ألفاً و128 مصاباً.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على وقع جولة جديدة من المفاوضات تشهدها مصر، حيث تستضيف القاهرة الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات من شأنها جسر الهوة القائمة في ملف اتفاق وقف إطلاق النار. ولليوم الثاني، تعقد اجتماعات في مصر للوصول إلى صيغة يمكن من خلالها استكمال مسار اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر، حيث يشكل ملف السلاح العقبة الأساسية في الوصول إلى حلول؛ في الوقت الذي تتمسك فيه الفصائل الفلسطينية باستكمال المرحلة الأولى قبل الانتقال للبحث في ملفات المرحلة الثانية، وفقاً لما أفاد به مصدر فصائلي "العربي الجديد".

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن الاجتماع المركزي الذي يُعقد اليوم تشارك فيه فصائل المقاومة الفلسطينية الممثلة بحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين، الشعبية والديمقراطية، ولجان المقاومة الشعبية، إلى جانب حركة المبادرة الوطنية وتيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.