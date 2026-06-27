غزة | شهداء وإصابات وضحايا تحت الركام في قصف إسرائيلي

- استشهد فلسطينيان، بينهما الطفلة إسلام حسن موسى أبو شمالة (15 عاماً)، وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في خانيونس، جنوب قطاع غزة. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 8 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. - ارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 1,038 شهيداً، بينما بلغ عدد الإصابات 3,329، مع استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف إلى بعض المناطق.

استُشهد فلسطينيان بينهم طفلة وأُصيب سبعة آخرون بجراح وصف بعضها بالخطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية بدون طيار خياماً للنازحين في محيط شارع روني بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، فيما وصل 8 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكر مصدر طبي لـ "العربي الجديد" أن الشهيدة هي الطفلة إسلام حسن موسى أبو شمالة (15 عاماً)، بالإضافة للشاب عبد الله حسن موسى، وقد نُقلت جثتاهما مع المصابين إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني ومستشفى الكويت الميداني.

في الوقت ذاته، ذكر مصدر ميداني لـ"العربي الجديد" أن القصف الإسرائيلي طاول منطقة تضم مجموعة من خيام النازحين ما سبَّب أضراراً جسيمة في المنطقة المستهدفة حيث أطلقت المسيرة صاروخين على الأقل تجاه المنطقة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، وصول 8 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الشهداء 6 شهداء جدد، إضافة إلى شهيد متأثر بجراحه، وشهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,038 شهيداً، إضافة إلى 3,329 إصابة و786 حالة انتشال، ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,051 شهيداً و173,437 إصابة.