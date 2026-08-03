غزة... شلال دم مستمر

- تتصاعد التوترات في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث قُتل 22 فلسطينياً خلال 24 ساعة من التصعيد، رغم الحديث عن اتفاق سلام بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين. - يضع نتنياهو شروطاً تعجيزية أمام الاتفاق، منها حرية الحركة العسكرية وتدمير السلاح، مع رفض مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق، مما يعكس رغبته في استمرار الوضع المأساوي لتحقيق مكاسب سياسية. - المواقف المنحازة لإسرائيل من قبل مجلس السلام تُظهر الفجوة بين الشعارات والواقع، مما يمنح الاحتلال غطاءً سياسياً لاستمرار جرائمه في غزة.

يتسارع الحديث عن تسليم سلاح المقاومة والاتفاق الذي أُبرم بين الفصائل وخاصة حركة "حماس" مع الوسطاء في قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام، لكن على الأرض لا يبدو أن شيئاً تغير، بل على العكس تماماً، زادت إسرائيل من إجرامها وقتلها كل فرصة للحياة في قطاع غزة المنكوب والمدمر والمُجوع.

وبالتزامن مع الإعلانات المتكرّرة للفصائل عن التوصل لاتفاق وقرب توقيعه، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجلس السلام عن بنوده، حولت إسرائيل غزة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى بركة من الدماء، شلال مستمر أدى لاستشهاد 22 فلسطينياً خلال يوم من التصعيد والقصف والاستهداف.

لم يتوقف العدوان على غزة منذ وقف إطلاق النار قبل 298 يوماً، لكنّه يزيد وينقص حسب المزاج الإسرائيلي، في الوقت الذي يعمل فيه بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة وجيشه الدموي على إفشال كل محاولات الهدوء في القطاع، من خلال اختلاق الأكاذيب لتبرير استمرار الجرائم والعدوان اليومي. وضع نتنياهو 3 لاءات أمام اتفاق "حماس" والوسطاء، وفق تسريبات نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد الماضي، وهو يريد حرية الحركة لجيشه وأعماله العسكرية في القطاع، وتدمير السلاح لا تخزينه، واعتراضه على مشاركة أطراف، مثل قطر وتركيا، ضمن لجنة وآلية التحقق من الاتفاق. يريد نتنياهو بقاء قواعد الاشتباك التي فرضها بقوة التدمير والدماء في غزة، ولا يريد قطر وتركيا ضمن الاتفاق، لأنهما تعترضان دوماً على تصرفاته وتندّدان بسلوكه العدواني، ويريد تدمير السلاح، وهو يعرف أن لا سلاح ثقيلاً بقي في غزة بعد عامين من الاشتباك المباشر وثلاثة أعوام من الإبادة.

سلوك نتنياهو ليس مستغرباً، فهو المعتاد منه ومن المسؤولين الإسرائيليين عموماً، لكن موقف الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، الذي أصدر بياناً بعد الساعات الدامية يقول فيه إنّ طرفَي الاتفاق الفلسطيني والإسرائيلي "يتحملان التزامات بموجب الخطة الشاملة"، يدعو للاستغراب، إذ لم يشر إلى ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية، ولم يُدن ما يقوم به جيش الاحتلال، وساوى بين الضحية والقاتل، وهو يعرف يقيناً أنه لم تطلق رصاصة واحدة من غزة منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورغم ذلك قتلت إسرائيل 1230 فلسطينياً وأصابت 4 آلاف.

المواقف المنحازة لإسرائيل تظهر حجم الفجوة بين الشعارات والواقع وتُعري المواقف والسلوك. لا يمكن مساواة الضحية بالجلاد، وكل مساواة أو حديث عن طرفَين يمنح الاحتلال غطاء سياسياً للاستمرار في جرائمه، ويقوض ما تبقى من مصداقية عن المتدخلين في شأن غزة. إنّ استمرار نتنياهو في فرض شروطه التعجيزية يعكس سلوكه لإطالة أمد الوضع المأساوي في غزة، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المدنيين ودماءهم في القطاع المدمر، ويريد بعد كل هذا استثمار الدمار والدماء في الانتخابات المقبلة بدولة الاحتلال، ما يجعل استمرار التصعيد أمر شبه محتوم، إلّا إذا تغيّر شيء أجبره على التوقف. ويواصل أهالي غزة مع كل هذه الحسابات الخاصة بالأطراف المختلفة، دفع ثمن الهوان والضعف من دمائهم ودماء أطفالهم ونسائهم، ولا يملكون إلّا الصبر وانتظار الفرج... عسى أن يكون قريباً.