غزة | الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في القسام ويستهدف مستشفى كمال عدوان

- اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحيى سعيد محمد حمدان، قائد خلية في الجناح العسكري لحركة حماس، في جنوب قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، مدعياً تورطه في هجوم سابق ومحاولته إعادة بناء قدرات حماس. - أصيب شخصان جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمستشفى كمال عدوان، مما يهدد حياة العاملين والمرضى ويقوض قدرة المنظومة الصحية، وسط دعوات دولية لحماية المرافق الصحية. - منذ أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مع استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني ودمار واسع للبنية التحتية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال فلسطيني في جنوب قطاع غزة المحاصر، مدعياً أنه مسؤول عسكري في حركة "حماس"، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس) جنوب قطاع غزة، وقضى على يحيى سعيد محمد حمدان، قائد خلية نخبة في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس"، زاعماً أن المستهدف "اقتحم معسكر رعيم (العسكري المحاذي لقطاع غزة) خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". كما ادعى أن حمدان عمل خلال الفترة الأخيرة على "الدفع بمخططات ضد الجيش الإسرائيلي، وحاول العمل على إعادة بناء قدرات منظمة حماس".

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من جهة أخرى، أصيب شخصان، اليوم الجمعة، من جراء إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مستشفى كمال عدوان. وقالت وزارة الصحة في غزة إن "استمرار استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية يعرّض حياة العاملين والمرضى للخطر، ويقوّض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة"، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية "بتوفير الحماية العاجلة للمرافق الصحية والطواقم الطبية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بحق القطاع الصحي".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طاول نحو 90% من البنية التحتية المدنية. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن غارات وفرض قيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وحسب بيانات رسمية، استشهد منذ بدء وقف إطلاق النار نحو 1092 فلسطينياً، وأصيب 3507 آخرون، معظمهم نساء وأطفال.