غزة | استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي

- استشهد أربعة فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. - الهجمات شملت قصف طائرات مسيرة إسرائيلية لخيام النازحين في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف في خانيونس. - الخروقات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 1180 فلسطينياً وإصابة 3810 آخرين، وسط دمار واسع للبنية التحتية المدنية في القطاع.

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدفا مناطق في جنوب قطاع غزة ووسطه وشماله، فيما توفي فلسطيني رابع متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى "العودة" بوصول جثمان الشاب صائب أبو معلا (28 عاما)، إلى جانب عدد من المصابين، إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في محيط تبة النويري شمال غربي مخيم النصيرات.

كما أُصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق مصدر طبي للأناضول. وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر طبي في مستشفى "ناصر" بوصول جثمان مفيد عبد الحميد أبو العنين (59 عاما)، إلى جانب عدد من المصابين، إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. وقالت مصادر محلية وشهود عيان للأناضول إن جيش الاحتلال أطلق النار بكثافة على خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد أبو العنين بعد إصابته بطلق ناري داخل خيمته، وإصابة عدد آخر من النازحين، الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، أُصيب فلسطيني بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية بمواصي المدينة، وفق مصادر محلية. وفي شمال القطاع، أُصيب الشاب محمد أبو اشكيان بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفه في حي الفالوجا غربي مخيم جباليا، بحسب المصادر ذاتها، قبل أن تُعلن وفاته لاحقا متأثرا بإصابته. وفي سياق متصل، أعلن مصدر طبي في مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة استشهاد الشاب عبد الله أحمد حسان (34 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أُصيب بها في قصف إسرائيلي سابق.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الأربعاء، عن استشهاد 1180 فلسطينيا وإصابة 3810 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة. وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 173 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع طاول نحو 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية.

(الأناضول)