غزة | إصابات في غارتين إسرائيليتين وعمليات نسف في جباليا والقرارة

- تصاعد العنف في غزة: أصيب 12 مواطناً، بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية على غزة وخانيونس، مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار، وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف. - استهداف متواصل: شملت الهجمات مناطق متعددة مثل مخيم جباليا، القرارة، ومحيط مستشفى اليمن السعيد، مع قصف مدفعي على مخيم البريج وحي التفاح، وإطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه بحر خانيونس. - حصيلة الشهداء والإصابات: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 119 فلسطينياً في مايو 2026، بينهم 19 طفلاً و10 سيدات، مع إجمالي 933 شهيداً و2868 مصاباً منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

أصيب 12 مواطناً، بينهم أطفال، مساء الثلاثاء، في غارتين نفذتهما طائرات مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة وخانيونس، ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة 10 مواطنين على الأقل، أحدهم بجراح حرجة، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في محيط مدرسة أبو عاصي بمنطقة الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة. وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصيب مواطنان، أحدهما بجراح حرجة، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي القطاع، ودوي انفجار ناجم عن نسف مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية للمخيم. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط القطاع، ومنطقة السنافور شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما طال القصف المدفعي وإطلاق النار، للمرة الثانية، حي الزيتون شرقي المدينة. وفي جنوب القطاع، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر خانيونس، فيما اشتعلت النيران قرب مستشفى حمد جنوب مواصي رفح، إثر إطلاق قوات الاحتلال قذائف دخانية بكثافة على المنطقة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن شهر مايو/أيار 2026 سجل استشهاد 119 فلسطينياً في قطاع غزة، وهو أعلى عدد من الشهداء منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30% من إجمالي الشهداء خلال الشهر الماضي، بينهم 19 طفلاً بنسبة 16%، و10 سيدات بنسبة 8.5%. وبحسب وزارة الصحة، بلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 933 شهيداً، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 2868 مصاباً.