غزة | إصابات إثر قصف منزل في مخيم الشاطئ

- تعرض مخيم الشاطئ في غزة لقصف إسرائيلي أدى إلى إصابة تسعة فلسطينيين وتدمير منزل بالكامل، مع تضرر عشرات المنازل المجاورة واندلاع حرائق. - القصف جاء بعد أوامر بإخلاء المنازل، وهو الأول منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وسط تصعيد مستمر في القطاع بسبب تعثر المفاوضات مع حماس. - الفصائل الفلسطينية تطالب بتنفيذ اتفاقات تشمل إعادة الإعمار ورفع القيود على المعابر، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات بشكل كبير منذ بدء العدوان.

أصيب نحو تسعة فلسطينيين بجراح متفاوتة، مساء الجمعة، إثر قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن المنزل المستهدف يعود لعائلة الأضم، حيث أصدر الاحتلال الإسرائيلي أمراً بإخلاء المنزل بشكل مسبق وعلى مساحة واسعة للسكان، ما تسبب في حالة من الذعر والخوف.

وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت ثلاثة صواريخ حيث انفجر اثنان منها فيما لم ينفجر الصاروخ المتبقي، مبينة أن المنزل المستهدف دمر بشكل كامل في حين تعرض عدد آخر من المنازل لأضرار جسيمة. وأشارت إلى أن الإصابات نقلت بواسطة سيارات الإسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة فيما كانت جميع الإصابات مستقرة، لافتة إلى أن الإصابات جميعها كانت بسبب الشظايا التي امتدت على نطاق واسع.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة نحو تسعة مواطنين بإصابات مباشرة، مضيفاً أن الاستهداف أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، إضافةً إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة، واندلاع حرائق في عدد منها.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 التي يصدر فيها الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء منازل في غزة تمهيداً لقصفها، فيما شهدت الفترة الماضية عمليات اغتيال ميدانية لنازحين أو قصف مركبات. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، يعيش القطاع على وقع تصعيد مرتفع تزامناً مع حالة من التعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس بعد جولة شهدتها أخيراً العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت مصادر فصائلية كشفت لـ"العربي الجديد" أنها حددت ستة مطالب تتمثل في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والسماح بإعادة إعمار المستشفيات والمخابز والبنية التحتية الرئيسية وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة وحل المليشيات المسلحة المتعاونة مع إسرائيل، إلى جانب رفع القيود على المعابر والسماح بخروج آلاف الجرحى والمصابين، ورفع مستوى دخول المساعدات والبضائع لتصل إلى 600 شاحنة.

ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 846 شهيداً، إلى جانب 2418 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الجثامين 769 حالة، وفي الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفاً و628، فيما وصل عدد المصابين إلى 172 ألفاً و520.