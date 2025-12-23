غرينلاند.. عودة التوتر الأميركي–الدنماركي وتحوّل الموقف الأوروبي

- التوتر بين الولايات المتحدة والدنمارك حول غرينلاند تصاعد بعد تعيين ترامب لمبعوث خاص، مما اعتبرته الدنمارك مساساً بسيادتها، في ظل التنافس الجيوسياسي في المنطقة القطبية الشمالية مع روسيا والصين. - غرينلاند تُعتبر مفتاحاً استراتيجياً للقطب الشمالي، تحتوي على قاعدة "ثولا" الجوية وموارد طبيعية نادرة، مما يزيد من أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة. - محاولات ترامب قوبلت برفض من الدنمارك وغرينلاند، مع إجماع سياسي على رفض المساس بالسيادة، ودعم أوروبي للحفاظ على وحدة الأراضي.

لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص لغرينلاند (نحو مليوني كيلومتر وحوالى 50 ألف نسمة وتتبع بالسيادة لمملكة الدنمارك) خطوة رمزية، بل حلقة جديدة في مسار تصعيدي أعاد الجزيرة القطبية الشمالية إلى صدارة التوتر عبر الأطلسي، وكشف تحولات أعمق في مقاربة واشنطن لتحالفاتها التقليدية، مقابل تنامٍ واضح في القلق الأوروبي من تسييس الجغرافيا بذريعة الأمن القومي.

حال الدنمارك أمس واليوم الثلاثاء يشي بأن عطلة أعياد الميلاد الممتدة حتى الخامس من الشهر المقبل ليست كما يطلقون عليها عادة "سلام أوقات الميلاد (الكريسماس)"، بل توتر في الأجواء وحالة تذمر وغضب من حليف لطالما أكدوا عمق العلاقات معه. وهو ما يمكن تتبعه في عناوين الصحف ونقاشات وسائل التواصل وتصريحات محللين وسياسيين أصيبوا بخيبة وفزع من تأكيدات ترامب بشأن ضرورة شراء غرينلاند بعد الضجة التي أحدثها ذلك التعيين.

ويحمل تعيين حاكم لويزيانا جيف لاندري، المعروف بولائه لترامب، مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند، دلالات تتجاوز الإطار الدبلوماسي، إذ لا يُلجأ إلى المبعوثين الخاصين عادة إلا في ملفات تُعد ذات أولوية استراتيجية قصوى، ما يعكس انتقال ملف غرينلاند من مجرد طرح سياسي إلى تخطيط ممنهج، وفقاً لتقديرات الدنماركيين وغيرهم في دول الجوار الأوروبي الشمالي. ونقل التلفزيون الدنماركي عن المحلل العسكري أندرس باك نيلسن أن "قضية غرينلاند لم تُغلق قَطّ"، محذراً من تحوّلها إلى ورقة في توازنات القوى الكبرى، في ظل استراتيجية أميركية جديدة تولي اهتماماً متزايداً بـ"نصف الكرة الغربي (التوتر مع فنزويلا)" وبالتنافس مع روسيا والصين.

إصرار ترامب على تجديد خطابه بشأن "أهمية السيطرة الأميركية على غرينلاند"، وخصوصاً بعد إعلان هذا التعيين، فاقم التوتر مع كوبنهاغن، وأخرج العلاقات بين الحليفين عن نمطها التقليدي داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جذور الطرح: لماذا غرينلاند؟

ليست فكرة الاستحواذ على غرينلاند جديدة. ففي عام 2019 أثار دونالد ترامب جدلاً واسعاً بطرحه العلني فكرة "شراء" الجزيرة، وهو ما قوبل برفض قاطع من الدنمارك وغرينلاند، وأدى إلى أزمة دبلوماسية كاشفة. ومع عودته إلى السلطة مطلع هذا العام، عاد الملف إلى الواجهة في سياق دولي أكثر تعقيداً. أمر وتّر أجواء العلاقات بالحليف الدنماركي، وبث شكوكاً غير مسبوقة في مسألة رسوخها.

وتحتل غرينلاند موقعاً محورياً في الحسابات الجيوسياسية، باعتبارها مفتاحاً استراتيجياً للقطب الشمالي في ظل تصاعد التنافس الأميركي–الروسي–الصيني على طرق الملاحة والموارد. كذلك تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية الأميركية عبر قاعدة "ثولا" الجوية، ذات الدور الحيوي في الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.

ويعزز ذوبان الجليد المتسارع من القيمة الاقتصادية للجزيرة، مع ما يكشفه من موارد طبيعية ومعادن نادرة ذات أهمية استراتيجية لسلاسل الإمداد العالمية. وتتقاطع هذه العوامل مع منطق ترامب القائم على الصفقات وإعادة تعريف السيادة والنفوذ بلغة المصلحة والقوة، حيث تُختزل غرينلاند إلى أصل استراتيجي قابل لإعادة التموضع في ميزان القوى الدولي.

رد الفعل الدنماركي: من الصدمة إلى إعادة التموضع

في الدنمارك، لم يكن الاستياء نابعاً من التعيين بحد ذاته فحسب، بل من اللغة المصاحبة له، التي اعتُبرت مساساً مباشراً بالسيادة ووحدة الأراضي. فقد عبّر وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن عن رفض قاطع لأي مساس بوحدة المملكة، فيما أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدركسن أن الدنمارك لن تحيد عن قيمها الديمقراطية، وأنها تتوقع احترام سلامتها الإقليمية. وتطالب قوى سياسية بضرورة دعوة السفير الأميركي في كوبنهاغن إلى مبنى الخارجية الدنماركية وتقديم احتجاج "قوي" لواشنطن.

إجماع سياسي في غرينلاند والدنمارك

أما في غرينلاند، فقد أعاد المسؤولون السياسيون تأكيد موقفهم الثابت بأن "غرينلاند ليست للبيع"، وهو موقف يحظى بإجماع واسع بين الأحزاب المحلية، وبدعم شعبي واضح. وعلى الرغم من وجود تيارات تطالب تاريخياً بتقليص النفوذ الدنماركي وتعزيز الاستقلال، فإن هذه القوى ترى في الطرح الأميركي تهديداً لحق تقرير المصير، لا فرصة له.

وفي المقابل، أظهرت الساحة السياسية الدنماركية تقاطعاً نادراً في المواقف، إذ التقت أحزاب اليسار واليمين على رفض المساس بسيادة المملكة، التي تضم غرينلاند وجزر فارو. ودعت قوى يسارية خصوصاً إلى تجميد صفقات السلاح مع واشنطن وتعليق اتفاقيات التعاون العسكري والقواعد في الدنمارك، فيما شددت أحزاب يمينية، بينها حزب الشعب الدنماركي، على ضرورة إظهار موقف حازم إزاء خطط ترامب.

البعد الأوروبي وآفاق التصعيد

لم يعد الجدل حول غرينلاند مجرد خلاف ثنائي بين واشنطن وكوبنهاغن، بل أصبح اختباراً استراتيجياً لمدى صلابة التحالفات الغربية وقدرة النظام الدولي على صون السيادة ووحدة الأراضي. الدعم الأوروبي، من السويد إلى رئاسة المفوضية الأوروبية، يعكس إدراكاً بأن أي تراخٍ قد يفتح الباب أمام إعادة رسم الخرائط بالقوة أو تحت ذرائع أمنية، في عالم يشهد تصاعداً متسارعاً للجغرافيا السياسية وتآكلاً في القواعد الدولية.

فإصرار ترامب على إعادة طرح فكرة تملّك الجزيرة، مدعوماً بخطوات عملية كتعـيين مبعوث خاص، يُظهر مقاربة طويلة النفس تعتمد على الضغط السياسي والإعلامي لفرض وقائع جديدة تدريجياً، حتى دون مواجهة مباشرة، أقله وفقاً لقراءات الدنماركيين. في المقابل، تواجه الدنمارك وغرينلاند، بدعم أوروبي غربي وشمالي في إسكندنافيا، اختباراً يتجاوز الدفاع عن جزيرة نائية، ليشمل قدرة الغرب على صون النظام القائم على القانون والقواعد، ومنع تحوّل الجغرافيا إلى سلعة في بازار الصراعات الكبرى.

غرينلاند، بمساحتها الشاسعة وقلة سكانها، ليست مجرد جزيرة، بل مؤشر مبكر لطبيعة المرحلة المقبلة وتدحرج كرة ثلج كبيرة، حيث تتصارع مصالح القوة مع منطق القواعد، ويُقاس نجاح الغرب بقدرته على حماية السيادة من أن تصبح مجرد ورقة في لعبة النفوذ العالمي. لا يستبعد الدنماركيون أن تتجاوز خطوات ترامب الخطاب السياسي لتشمل ممارسات الضغط الاقتصادي والتجاري على بلد قد شارك الولايات المتحدة معظم حروبها منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. مثل هذه السيناريوهات قد تفتح ثغرة كبيرة في الجدار الغربي، الذي يبدو أنه يواجه تشققات ملموسة تشمل حلف شمال الأطلسي، إذا لم يتمكن الشركاء الأوروبيون والأطلسيون من تجسير الهوة الكبيرة المتشكلة في الحلف عبر الأطلسي.