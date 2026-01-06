غرينلاند تُشعل التوتر عبر الأطلسي وأسئلة مصيرية حول مستقبل "الناتو"

- أثارت تصريحات ترامب حول ضم غرينلاند مخاوف من تصعيد عسكري، مما يبرز أهمية الجزيرة الغنية بالموارد في العلاقات عبر الأطلسي ومستقبل الناتو، وسط مواقف أوروبية ودنماركية متماسكة. - واجهت رئيسة وزراء الدنمارك انتقادات لعدم اتخاذ موقف حازم ضد الولايات المتحدة، بينما أكدت غرينلاند على هويتها ضمن مملكة الدنمارك وتعزيز التعاون مع الناتو. - استجابت الدنمارك وغرينلاند للتوترات بتعزيز دفاعاتهما في القطب الشمالي، مع دعم أوروبي، مما يبرز هشاشة العلاقات عبر الأطلسي والحاجة لتنسيق أوروبي أقوى.

عادت جزيرة غرينلاند إلى دائرة التصعيد مجدداً على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عبر مراراً عن رغبته في أن تصبح الجزيرة التابعة للدنمارك والمتمتعة بالحكم الذاتي جزءاً من الولايات المتحدة وبالخصوص مع تزايد المخاوف من تنفيذه ذلك بعد تدخل واشنطن العسكري في فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو. وباتت غرينلاند؛ الغنية بالموارد بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي في المنطقة القطبية الشمالية، بمثابة مقياس لمدى متانة العلاقة عبر الأطلسي بين الدول الأوروبية وأميركا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل ترجيح استمرار الضغط الأميركي مقابل تماسك المواقف الأوروبية والدنماركية المدافعة عن السيادة.

ووجدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن نفسها وسط انتقادات داخلية اتهمتها بالتراخي في الرد على الولايات المتحدة، وبالتركيز على "القيم والأخلاق" بدل اتخاذ قرارات حازمة. وأدلت فريدريكسن بتصريحات قوية ضد ترامب، موضحةً موقف كوبنهاغن من أي تدخل محتمل للولايات المتحدة. وفي تصريحات للتلفزة الدنماركية مساء أمس حول مستقبل حلف شمال الأطلسي، قالت بصراحة: "إذا هاجمت الولايات المتحدة دولة أخرى من دول الناتو، فسيتوقف كل شيء."

لم يكن هذا مجرد تحذير، بل إنذاراً بأن العلاقات عبر الأطلسي تواجه اختباراً حقيقياً، وأن أي خطوة أميركية أحادية قد تؤدي إلى توتر غير مسبوق داخل الحلف. بدأت الأزمة مع إعادة الرئيس الأميركي التأكيد على رغبته في ضم غرينلاند بعد أيام من تحركاته العسكرية في فنزويلا. لم تلقَ هذه التصريحات صدى إيجابياً في كوبنهاغن أو عاصمة غرينلاند نووك، إذ اعتبرت السلطات أن أي محاولة أحادية تشكل ضغطاً غير مقبول وتمس السيادة الوطنية.

شددت فريدركسن على أن غرينلاند ترغب في الحفاظ على هويتها كجزء من مملكة الدنمارك، وأن أي محاولة للسيطرة عليها "غير مقبولة بتاتاً". وأكدت ضرورة الدفاع عن القيم الديمقراطية وعدم التنازل عنها، مشيرة إلى الدبلوماسية الأوروبية ودعم شركاء حلف شمال الأطلسي كأدوات لمواجهة الضغوط. من ناحيته طمأن رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن سكان الجزيرة، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، من خلال تأكيده: "بلادنا ليست الدولة المناسبة للمقارنة مع فنزويلا. لدينا دولة ديمقراطية، ونحن كذلك منذ سنوات طويلة". وأشار إلى أهمية التعاون مع حلف الأطلسي لضمان أمن القطب الشمالي، مشدداً على أن أي تهديد أميركي أو غيره لا يغير حقيقة سيادة الجزيرة.

كوبنهاغن ونووك تستعدان للدفاع عن غرينلاند

لم تكتفِ الدنمارك بالتصريحات، بل خصصت 42 مليار كرونة دنماركية لتعزيز الدفاعات في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لحماية الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية. وكانت هذه التحركات رسالة واضحة لقدرة الدنمارك وغرينلاند على حماية سيادتهما، مع اعتماد التعاون مع حلف الأطلسي كعنصر أساسي للاستراتيجية الدفاعية. إلا أن الأزمة كشفت هشاشة العلاقات عبر الأطلسي؛ فحلف الأطلسي اكتفى برد مكتوب غامض، بينما أبدت فرنسا دعماً واضحاً لكوبنهاغن ونووك، مشددة على ضرورة احترام السيادة الأوروبية واستعدادها لتقديم تعزيزات عسكرية إذا لزم الأمر.

في هذا السياق، قدم الباحث المتخصص في العلاقة عبر الأطلسي وحلف "ناتو"، ميكل رونغا أولسن، قراءة للوضع بقوله: "ما ذهبت إليه فريدركسن بشأن مستقبل الناتو أمر جدي، فأي تصرف عسكري أميركي في غرينلاند يعني عملياً دخوله في أزمة وجودية. الدنمارك وغرينلاند يواجهان أزمة معقدة، والواقع صعب وخطير جداً". وأضاف أولسن في تصريح لـ"العربي الجديد": "ترامب وإدارته جادان في مسألة الهيمنة على جزيرة غرينلاند، ويواصلان استفزازهما ربما لاستعمال التصعيد في اللهجة لممارسة ضغوط على السياسيين في كوبنهاغن ونووك".

وأوضح: "الجواب كان واضحاً من ساسة غرينلاند، ليس فقط أن جزيرتهم ليست للبيع، بل أيضاً رفض أن تقرر سلطة أجنبية مصير شعبهم". وتابع تحليله للضغوط الأميركية وطرق مواجهتها: "مساعي إدارة ترامب واضحة؛ إحداث شرخ في كومنولث مملكة الدنمارك من خلال استمالة سياسيين في غرينلاند، لكن هناك إجماعاً على الرفض. وتعبير دول الشمال عن التضامن مع الدنمارك وغرينلاند، ومواقف فرنسا وغيرها، أدوات دبلوماسية مهمة، ومن المبكر القول إن القضية ستصل إلى الأمم المتحدة إلا إذا تصاعدت بشكل غير مسبوق".

وعن احتمال التصعيد العسكري المباشر، أكد أنه "ربما يحاول ترامب بصورة غير عسكرية، رغم ربطه المبطن لما جرى في فنزويلا بسيطرة محتملة على غرينلاند، وهذا سيخلق أزمة في العلاقة عبر الأطلسي والناتو، وليس بالضرورة بنفس أثر مغامرة عسكرية مباشرة. سننتظر ونرى، لكن النتيجة ليست جيدة على مستوى الحلف الغربي والعلاقة عبر الأطلسي".

دعم فرنسي وأوروبي

على خلفية التوتر، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامن قوي مع فريدركسن، مؤكداً دعم فرنسا الكامل لموقف الدنمارك وغرينلاند. وقال مسؤولون في الإليزيه إن "السيادة الأوروبية يجب أن تُحترم، والمسائل الدفاعية في القطب الشمالي تتطلب تعاوناً جماعياً بين أوروبا وحلفاء الناتو". ويشمل الدعم الأوروبي دولاً ترى أن أي خطوة أميركية أحادية تهدد ثقة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأن السيادة الوطنية يجب أن تُحترم ضمن التعاون عبر الأطلسي، بما يعزز القدرات الدفاعية لمواجهة النفوذ الروسي والصيني.

واصل ترامب التأكيد على أهمية غرينلاند للأمن القومي الأميركي والأوروبي، واصفاً الجزيرة بأنها "حيوية جداً"، وأن السيطرة عليها ستكون مفيدة للعالم الحر، من دون تحديد جدول زمني للتحرك، ما ترك المجال مفتوحاً للتكهنات. كما أصدر عضوا الكونغرس ستيني هوير وبليك مور بياناً مشتركاً أكدا فيه أن أي محاولة أميركية للسيطرة على غرينلاند تُعد هجوماً على حلف الأطلسي، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل كل ما تحتاجه في المنطقة دون أي خطوة أحادية.

توضح الأزمة هشاشة العلاقات عبر الأطلسي، وأهمية التوازن بين سيادة الدول الأعضاء والمصالح الأميركية. ويؤكد الدعم الأوروبي والفرنسي أنه ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مصالح التحالف. وأشار الباحث أولسن في السياق إلى أن "هذا الاستقرار يتطلب توقف التهديد باحتلال غرينلاند، والتفكير بعواقبه على التحالف، فالدول في الناتو ستسأل نفسها: هل نحن تابعون على قائمته؟".

في المحصلة، تظل غرينلاند محور اهتمام محتمل للصراعات الجيوسياسية، لكن الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع حلف الأطلسي والدعم الأوروبي تقلل من احتمالية التصعيد العسكري. وتمثل الأزمة اختباراً للنظام الغربي والعلاقات عبر الأطلسي، وتبرز الحاجة لتنسيق أوروبي أقوى لمواجهة الضغوط الأميركية، مع الحفاظ على حقوق السكان وسيادة الدول، وضمان استقرار القطب الشمالي كمنطقة حيوية على الصعيد الجيوسياسي.