غرينلاند تردّ على إعلان ترامب عزمه إرسال مستشفى عائم إليها

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لإرسال مستشفى عائم إلى غرينلاند، بالتعاون مع مبعوثه الخاص جيف لاندري، بهدف تحسين الرعاية الصحية في الجزيرة. - رفض رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، مقترح ترامب، مشيرًا إلى رضا السكان عن الخدمات الصحية المقدمة عبر نظام الدعم الاجتماعي الدنماركي. - تسعى الولايات المتحدة لشراء غرينلاند لأغراض الأمن القومي، حيث تعتبر الجزيرة ذات الحكم الذاتي موقعًا استراتيجيًا في القطب الشمالي، لكن المقترحات الأميركية قوبلت بالرفض.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم إرسال مستشفى عائم إلى جزيرة غرينلاند التي يرغب بضمها إلى بلاده بدواعٍ متعلقة بـ"الأمن القومي". وقال ترامب، في تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، إنه بالتعاون مع مبعوثه الخاص إلى غرينلاند، حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، سيرسل "سفينة مستشفى رائعة" إلى الجزيرة.

وأضاف الرئيس الأميركي أن إرساله المستشفى العائم يأتي بهدف تأمين "تقديم رعاية للمرضى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة هناك". وتضمن منشوره صورة واضحاً أنها أنجزت بتقنية الذكاء الاصطناعي تظهر سفينة "يو إس إن إس ميرسي"، التي يبلغ طولها 272 متراً، والتي تتمركز عادة في جنوب كاليفورنيا، وهي تبحر باتجاه جبال مغطاة بالثلوج في الأفق. ولم يتّضح ما إذا كانت تلك هي السفينة الفعلية التي أرسلت إلى الجزيرة.

إلى ذلك، رفض رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، اليوم الأحد، مقترح ترامب بإرسال المستشفى العائم إلى الجزيرة، قائلا "لا، شكرا".

وكان سكان غرينلاند قد أعلنوا في وقت سابق رفضهم سياسات ترامب بشأن الجزيرة، معلنين أنهم ممتنون من الخدمات الصحية التي يحصلون عليها عبر نظام الدعم الاجتماعي التابع للدنمارك. وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن ترامب أنه توصل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، إلى "إطار اتفاق" بشأن الجزيرة.

وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، الدنمارك إلى إجراء مفاوضات عاجلة لمناقشة شراء الولايات المتحدة لغرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر أكبر جزيرة في العالم. وادعى ترامب في مناسبات عدة أن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي"، وأنها ضرورية لبناء درع "القبة الذهبية" الصاروخي. غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي تتبع للدنمارك، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، وترفض المقترحات الأميركية المتعلقة بنقل السيادة. وتقع غرينلاند في موقع مركزي بالقطب المتجمد الشمالي الذي يكتسب أهمية متزايدة بسبب ذوبان الجليد الناتج عن أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

