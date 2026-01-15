- يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع لمناقشة مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند والتطورات في إيران، مع إرسال فرنسا قوات للمشاركة في مناورات دنماركية. - بدأت دول متحالفة مع الدنمارك، مثل ألمانيا والنرويج والسويد، بنشر قواتها في غرينلاند لدعم كوبنهاغن ونوك، وسط خلافات بين واشنطن وكوبنهاغن حول مستقبل الجزيرة. - أرسلت المملكة المتحدة مسؤولاً عسكرياً إلى غرينلاند، بينما تعزز الدنمارك وجودها العسكري في القطب الشمالي، مع تحذيرات من عدم القدرة على التنبؤ بالتطورات المستقبلية.

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع في باريس اليوم الخميس لمناقشة مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة للاستحواذ على جزيرة غرينلاند الدنماركية والتطورات في إيران. وفيما أوفدت بريطانيا مسؤولاً عسكرياً، عبّرت روسيا عن قلقها البالغ من إرسال قوات أطلسية إلى الجزيرة.

وقال ماكرون، في رسالة على منصة إكس خلال الليل، إن مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين توجهت بالفعل إلى غرينلاند للمشاركة في مناورة تنظمها الدنمارك وغرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك. ومن المقرر أن يبدأ اجتماع الأزمة، الذي أكده مسؤول فرنسي، في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وبدأت دول متحالفة مع الدنمارك، بما في ذلك ألمانيا والنرويج والسويد، بنشر قواتها في غرينلاند، في استعراض لدعم كوبنهاغن ونوك. وبدأ نشر القوات بالتزامن مع اجتماع مهم بين مسؤولين أميركيين ودنماركيين ومن غرينلاند، الذي كشف عن استمرار وجود خلافات جوهرية، وربما مستعصية، بين رؤية واشنطن وكوبنهاغن ونوك لمستقبل الجزيرة. وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، أمس الأربعاء، إن بلاده فشلت في تغيير الموقف الأميركي بشأن الجزيرة.

وقال ماكرون في منشوره على منصة إكس: "بناءً على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات المشتركة التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند... العناصر العسكرية الفرنسية الأولى في طريقها بالفعل. وستتبعها عناصر أخرى". وقال مسؤول عسكري فرنسي لـ"رويترز" أمس الأربعاء إن الأفراد المتجهين إلى غرينلاند متخصصون في البيئات الباردة والجبلية. ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطاباً للقوات المسلحة بمناسبة العام الجديد في وقت لاحق اليوم الخميس.

كذلك أرسلت المملكة المتحدة مسؤولاً عسكرياً إلى غرينلاند، في الوقت الذي تعزز فيه الدنمارك من وجودها العسكري في القطب الشمالي وأقصى الشمال. وقال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن أمس الأربعاء إن عملية مشتركة ستتضمن عدداً من الدول الحلفاء، محذراً من أنه "لا يمكن لأي شخص التنبؤ بما سيحدث غداً".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (أيه بي ميديا) أن الحكومة البريطانية أكدت إرسال مسؤول عسكري بناءً على طلب الدنمارك للانضمام لمجموعة استطلاع قبل تدريب مخطط له في القطب الشمالي. وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان إن كلاً من ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا أكدت أنها سترسل أفراداً للمشاركة في المهمة المشتركة، التي تهدف إلى تشكيل المزيد من التعاون لتعزيز الأمن الإقليمي و"تقوية قدرتنا على العمل في المنطقة".

(العربي الجديد، وكالات)