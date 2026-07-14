غروندبرغ يعقد لقاءات في مسقط لخفض التصعيد في اليمن

- عقد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لقاءات في مسقط مع مسؤولين عُمانيين وكبير مفاوضي الحوثيين، لبحث خفض التصعيد في اليمن والحفاظ على الهدوء النسبي منذ هدنة 2022، مع التركيز على مسارات الوساطة الثلاثة: السياسي، العسكري والأمني، والاقتصادي. - تصاعد التوتر في اليمن بسبب الخلافات حول المجال الجوي والرحلات إلى مطار صنعاء، وسط تحذيرات أممية من أن أي تصعيد جديد قد يقوض الهدوء النسبي، مع استمرار الجهود لإحياء عملية سياسية شاملة. - أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بإدارة يمنية، مشيراً إلى قلق الحكومة اليمنية من رحلة جوية اعتبرتها انتهاكاً لسيادتها.

عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات في مسقط، سلطنة عُمان، شملت كبار المسؤولين العُمانيين وكبير مفاوضي جماعة الحوثيين)، محمد عبد السلام. وركزت النقاشات، وفق بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، على ضرورة الخفض الفوري للتصعيد والتوصل إلى مسار متفق عليه للحفاظ على الهدوء النسبي الذي يشهده اليمن منذ اتفاق الهدنة عام 2022.

وشدد المبعوث الخاص على ضرورة انخراط الأطراف في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن الأولويات قصيرة وطويلة الأمد، عبر المسارات الثلاثة لعملية الوساطة: السياسي، والعسكري والأمني، والاقتصادي، بما يدفع نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام للصراع.

وتشهد الساحة اليمنية توتراً متصاعداً في الأيام الأخيرة على خلفية الخلافات المرتبطة بالمجال الجوي والرحلات إلى مطار صنعاء، وسط تحذيرات أممية من أنّ أي تصعيد جديد قد يقوّض الهدوء النسبي الذي تحقق منذ الهدنة الأممية المعلنة في إبريل/نيسان 2022، رغم انتهاء العمل بها رسمياً، واستمرار المساعي الإقليمية والأممية لإحياء عملية سياسية شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وكان غروندبرغ قد قال، أمس الاثنين، إنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمجال الجوي اليمني والمطارات، معرباً عن بالغ قلقه إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد، وأضاف: "أجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، إذ تواصل مكتبي مع الممثلين العسكريين من جميع الأطراف، ونحثهم على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن". ودعا الأطراف إلى الانخراط في الحوار والمفاوضات برعاية الأمم المتحدة لإيجاد سبيل للمضي قدماً يحافظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهدها اليمن منذ عام 2022، ويحرز تقدماً نحو إنهاء الصراع بصورة مستدامة.

تقارير عربية مسؤول أممي: لا بديل عن عملية سياسية شاملة في اليمن

ومساء أمس الاثنين، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري، أنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة، بإدارة وملكية يمنيتَين، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية عبر الحوار، برعاية الأمم المتحدة، بما يفضي إلى حل دائم ومستدام للنزاع. وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن.

وفي ما يتعلق بالأوضاع على الأرض، تطرق خياري إلى التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة، بما فيها رسالة بعثت بها الحكومة اليمنية، في 6 يوليو/تموز، إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء رحلة لطائرة حلقت من طهران إلى مطار صنعاء الدولي، وكانت تقل وفداً من الحوثيين لحضور جنازة المرشد الأعلى الراحل لإيران، مؤكداً أن الحكومة اليمنية اعتبرت الرحلة انتهاكاً "لمجالها الجوي وسيادة اليمن".