غروندبرغ يعرب عن قلقه إزاء انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية

- أعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن قلقه من تصعيد الحوثيين ضد إسرائيل، محذراً من جر اليمن إلى حرب إقليمية تزيد من تعقيد النزاع ومعاناة المدنيين، ودعا لضبط النفس ووقف الأعمال العسكرية. - يواصل المبعوث الأممي اتصالاته مع الأطراف اليمنية والإقليمية، مشدداً على أهمية استخدام القنوات الدبلوماسية لتخفيف التصعيد ومنع امتداد النزاع، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم سلام عادل ومستدام. - أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محاولات إيران لجر اليمن إلى صراعات إقليمية، محذرة من تهديد هذه السياسات للسلم والأمن الدوليين.

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء قرار جماعة أنصار الله (الحوثيين) الأخير بالانخراط في الحرب الإقليمية عبر شنّ هجمات عسكرية ضد إسرائيل.

وقال غروندبرغ، في بيان صادر عن مكتبه، إن هذا التصعيد ينذر بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حلّ النزاع في اليمن، ويُعمّق تداعياته الاقتصادية، ويُطيل معاناة المدنيين، مشدداً على أنه "لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع". كما دعا المبعوث الأممي إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف فوري لمزيد من الأعمال العسكرية.

وبحسب البيان، يواصل المبعوث الأممي اتصالاته مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية الفاعلة، حاثاً جميع الأطراف، ولا سيما جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على استخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليمياً. وجدد البيان تأكيد الأمم المتحدة التزامها بدعم تحقيق سلام عادل ومستدام، مطالباً الأطراف اليمنية بوضع مصالح الشعب اليمني فوق أي اعتبارات أخرى وتجنب الانجرار إلى المواجهات الإقليمية.

وكانت جماعة الحوثيين قد دخلت، أمس السبت، الحرب بإعلانها صباحاً تنفيذ "أول عملية عسكرية" ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، لتتبع ذلك بالإعلان عن تنفيذ عملية عسكرية ثانية في اليوم نفسه، عبر إطلاق دفعة ثانية من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة ضد أهداف في إسرائيل.

وجددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس السبت، إدانتها الشديدة لما وصفتها بـ"المحاولات المتكررة" من قبل إيران لجرّ اليمن إلى صراعات إقليمية، عبر دعم جماعات مسلحة، مؤكدة رفضها القاطع لأي سياسات من شأنها تقويض سيادة الدولة أو تحويل أراضيها إلى ساحة صراع بالوكالة.

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن "السياسات الإيرانية التخريبية تسعى إلى الزج باليمن ودول المنطقة في حروب عبثية، عبر مليشيات مسلحة تعمل على تقويض مؤسسات الدولة ومصادرة القرار السيادي"، محذرة من أن هذه الممارسات تمثل "تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين".