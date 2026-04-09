- اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارته لعدن بلقاءات مع كبار المسؤولين، ركزت على تداعيات التصعيد الإقليمي وسبل دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. - ناقش غروندبرغ مع المسؤولين اليمنيين تأثير التوترات الإقليمية، مؤكداً على ضرورة تجنب التصعيد والحفاظ على عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية. - تناولت اللقاءات قضايا الاستقرار في المحافظات الجنوبية، تبادل المحتجزين، التحديات الاقتصادية، وتمكين المرأة، مع التركيز على استئناف إنتاج النفط وتحسين الخدمات العامة.

اختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارته اليوم الخميس للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين، ركزت على تداعيات التصعيد الإقليمي على آفاق السلام، وسبل دعم الاستقرار الاقتصادي ودفع العملية السياسية. وبحسب بيان صادر عن مكتبه، ناقش غروندبرغ مع المسؤولين اليمنيين تأثير التوترات الإقليمية الأخيرة باليمن، مؤكداً ضرورة تجنيب البلاد الانجرار إلى أي تصعيد، والحفاظ على مساحة لعملية سياسية يمنية جامعة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة.

وشملت اللقاءات عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث تناولت المباحثات التطورات الداخلية، بما في ذلك جهود تحقيق الاستقرار في المحافظات الجنوبية، إلى جانب مستجدات المفاوضات بشأن تبادل المحتجزين على خلفية النزاع. وفي الجانب الاقتصادي، بحث المبعوث الأممي مع وزير المالية مروان بن غانم ووزير النفط والمعادن محمد بامقاء أولويات الحكومة، بما في ذلك مشروع موازنة عام 2026 والخطة الاستراتيجية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومعالجة تحديات الإيرادات، والدفع نحو استئناف إنتاج النفط وتصديره لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.

كذلك ناقش غروندبرغ مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب التحديات النقدية والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار المالي، فيما تطرقت لقاءاته مع مسؤولي السلطة المحلية في عدن، بينهم وزير الدولة ومحافظ المحافظة، إلى تحسين الخدمات العامة ودعم الاستقرار المحلي. وشدد المبعوث الأممي خلال لقائه وزيرة الدولة لشؤون المرأة عهد جعسوس على أهمية المشاركة الشاملة، ولا سيما تمكين المرأة وتعزيز حضورها في صنع القرار، إضافة إلى توسيع الحماية الاجتماعية والقانونية. كذلك التقى غروندبرغ ممثلين عن المجتمع المدني والإعلام، في إطار مساعيه لتعزيز الشمولية في العملية السياسية.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الملف اليمني، وسط جمود نسبي في مسار التسوية السياسية، وتعثر اقتصادي متفاقم نتيجة تراجع الإيرادات وتوقف صادرات النفط في فترات سابقة. وتواصل الأمم المتحدة جهودها لدفع الأطراف اليمنية نحو استئناف العملية السياسية الشاملة، بالتوازي مع إجراءات لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.