غروندبرغ في عدن لدفع العملية السياسية واحتواء التصعيد

- وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى عدن لبدء جولة جديدة تهدف لدفع العملية السياسية المتعثرة في اليمن، وسط تزايد المخاوف الدولية من خطورة الوضع الميداني والإنساني. - يلتقي غروندبرغ قيادات الحكومة لمناقشة خفض التصعيد العسكري والاقتصادي، في ظل ترتيبات مجلس الأمن لجلسة خاصة بشأن اليمن، مع تصاعد التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن. - أعرب غروندبرغ عن قلقه من انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية، داعياً لضبط النفس ووقف الأعمال العسكرية، وسط ضغوط إنسانية متزايدة مع توقعات بحاجة 22 مليون يمني للمساعدات بحلول 2026.

​وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مستهل جولة جديدة تهدف إلى دفع العملية السياسية المتعثرة، وتثبيت مسار سياسي يقوده اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وسط مؤشرات دولية متزايدة على خطورة الوضع الميداني والإنساني في البلاد. ​وأفاد مكتب المبعوث الأممي، في بيان، بأن الزيارة "تأتي في إطار انخراطه المستمر في اليمن والمنطقة لدفع عملية سياسية بقيادة يمنية".

ومن المقرر أن يلتقي غروندبرغ قيادات في الحكومة المعترف بها دولياً لمناقشة سبل خفض التصعيد العسكري والاقتصادي. وتأتي تحركات غروندبرغ في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتزامن مع ترتيبات يجريها مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة إحاطة خاصة بشأن اليمن خلال إبريل/نيسان الجاري، من المتوقع أن تتناول مخاطر عودة المواجهات الشاملة وتداعيات انخراط الملف اليمني في التوترات الإقليمية المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وكان غروندبرغ قد أعرب الأسبوع الماضي عن قلقه البالغ، إزاء قرار أنصار الله (الحوثيين) بالانخراط في الحرب الإقليمية عبر شنّ هجمات عسكرية ضد إسرائيل. وقال غروندبرغ: "إن هذا التصعيد ينذر بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حلّ النزاع في اليمن، ويُعمّق تداعياته الاقتصادية، ويُطيل معاناة المدنيين"، مشدداً على أنه لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع.

كما دعا المبعوث الأممي، إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف فوري لمزيد من الأعمال العسكرية. ويواصل غروندبرغ انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، حاثاً جميع الأطراف، ولا سيما أنصار الله، على استخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليمياً.

وعلى الصعيد الإنساني، يواجه المبعوث الأممي ضغوطاً متزايدة مع مؤشرات كارثية تشير إلى أن أكثر من 22 مليون يمني سيحتاجون لمساعدات إغاثية خلال العام 2026. وتبرز في نقاشات عدن ملفات شائكة، أبرزها القيود المفروضة على العمل الإغاثي واحتجاز الموظفين الأمميين، بالإضافة إلى تعليق أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ليصل إلى مستويات حادة لـ 18 مليون شخص.