غروندبرغ: السياق الإقليمي يوفر فرصة لدعم مسار السلام في اليمن

- أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية السياق الإقليمي في تعزيز الحوار وخفض التصعيد لدعم السلام في اليمن، داعياً لضبط النفس والانخراط في الحوار لتخفيف معاناة اليمنيين. - طالب غروندبرغ بإنهاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة من قبل الحوثيين، مشيراً إلى أن استمرار الاحتجاز يعقّد العمل الإنساني ويعيق جهود السلام. - أجرى غروندبرغ زيارات إلى سلطنة عُمان والبحرين لمناقشة تسوية سياسية في اليمن، والتقى بمسؤولين إقليميين ودوليين لتعزيز الجهود لإنهاء النزاع.

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن السياق الإقليمي يوفّر فرصة لإحياء الزخم نحو خفض التصعيد وتعزيز الحوار دعماً لمسار السلام في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والانخراط في الحوار واتخاذ خطوات عملية لتخفيف معاناة اليمنيين.

وجدّد المبعوث الخاص بحسب بيان صادر عن مكتبه ونشره على منصة إكس، اليوم الاثنين، المطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة من قبل أنصار الله (الحوثيين)، مشدّداً على أن استمرار احتجازهم يعقّد قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ عملها الإنساني ويعيق الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن قُدماً.

واختتم غروندبرغ زيارة إلى سلطنة عُمان ومملكة البحرين، في إطار جهوده المتواصلة لإشراك أطراف النزاع ودول المنطقة في دفع عجلة تسوية سياسية تفاوضية في اليمن، إذ أجرى مناقشات في مسقط مع كبار المسؤولين العُمانيين، وكبير مفاوضي أنصار الله محمد عبد السلام، ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي. كما التقى بحسب البيان خلال الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى هامش "حوار المنامة"، بمسؤولين من الحكومة اليمنية، من بينهم وزير الخارجية شايع الزنداني، والفريق الركن صغير عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، إضافةً إلى عددٍ من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وركّزت المناقشات التي أجراها المبعوث الأممي في مسقط والمنامة على تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في اليمن وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة. وكان غروندبرغ، والمسؤول الأممي المكلّف حديثاً بقيادة ملفّ المحتجزين، معين شريم، قد أجريا زيارة إلى مسقط، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وعقدا لقاءات مع مسؤولين عُمانيين وممثلين عن أنصار الله (الحوثيين)، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل ضمان الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً لدى أنصار الله (الحوثيين). كما أجرى المبعوث الأممي مناقشات مع كبار المسؤولين العُمانيين وفريق التفاوض التابع لأنصار الله (الحوثيين) حول سُبل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من أجل إنهاء النزاع في اليمن.