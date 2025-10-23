غروسي يزور مفاعل الأبحاث النووية في الجزائر

تفقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي مفاعل الأبحاث النووية "نور" في منطقة الدرارية بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، ضمن زيارته إلى الجزائر، حيث التقى، وزراء الخارجية والطاقة والصحة والزراعة في الحكومة الجزائرية، فيما لم تنشر السلطات الجزائرية أيّ تفاصيل حول زيارته التي تمت الاثنين الماضي إلى هذا المفاعل.

وأكد غروسي، عقب زيارته مفاعل "نور"، بحسب ما نشره على صفحته في منصة إكس، أنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل دعم الجزائر في الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأداء، وأن مفاعل نور منشأة تدعم العلوم والتعليم والابتكار منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومفاعلات الأبحاث أساسية لتطوير التطبيقات النووية، من الطب إلى علوم المواد".

Visite du réacteur de recherche NUR en Draria 🇩🇿, une installation qui soutient la science, l’éducation et l’innovation depuis plus de trois décennies.



Les réacteurs de recherche comme NUR sont essentiels pour faire progresser les applications nucléaires, de la médecine aux…

وذكر في مقابلة لاحقة مع قناة "الجزائر الدولية"، بُثّت الأربعاء، أن "الوكالة اختارت الجزائر مركزاً للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية في أفريقيا، نظراً للتقدم الكبير الذي حققته في تطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية"، مضيفاً أن "الجزائر تمتلك القدرات اللازمة لدعم دول أفريقية أخرى في مجال الطاقة النووية كتكنولوجيا لها تطبيقات متعددة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصحة، وتلعب دوراً متزايد الأهمية في مواجهة تحديات النمو العالمي".

وتملك الجزائر مفاعلين نوويين للأغراض السلمية؛ الأول هو مفاعل "نور" الصغير في منطقة الدرارية، والثاني مفاعل "السلام" في منطقة بيرين بعين وسارة وسط البلاد، على بُعد 280 كيلومتراً جنوب العاصمة. وكان المفاعل الأخير قد أثار في منتصف التسعينيات مخاوف أميركية من إمكانية استخدامه في إنتاج أسلحة نووية، وهو ما نفتْه الجزائر حينها وفتحت منشآتها أمام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول 2014، وقّعت الجزائر وروسيا، عبر شركة "روساتوم" للطاقة الذرية، اتفاقاً لبناء محطة نووية جديدة مخصّصة للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة، مثل الكهرباء والتطبيقات الطبية والزراعية والمائية، وكان من المقرر أن تدخل الخدمة العام الجاري 2025.

وكشف غروسي أن زيارته إلى الجزائر جرى التحضير لها منذ وقت طويل قبل أن يتمكّن من تحقيقها الآن، مشيداً بالتزام الجزائر بعلاقات التعاون الدائمة مع الوكالة منذ الستينيات، ومشيراً إلى أن "الجزائر دولة تمتلك مفاعلات بحثية، وهناك فرص جديدة لتعزيز نشاطها في مجال الطاقة النووية المدنية"، مضيفاً أنه زار مفاعل "نور" في ضواحي العاصمة الجزائرية بإذن من السلطات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطط لتطوير منشآتها النووية المخصّصة للاستخدامات السلمية، تضمّنت "تطوير القدرات في المجال النووي لأغراض مدنية، وعصرنة المنشآت النووية في مركزي البحث في الدرارية وعين وسارة، للحفاظ على حسن سير عملهما وتحسين استغلالهما، واستكمال دراسات التوسّع التكنولوجي لوحدة تطوير عناصر الوقود النووي، واقتناء المعدات الخاصة بإنتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلانية الإشعاعية".

كما أصدرت الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول 2018 أول قانون ينظّم النشاطات النووية المدنية للأغراض السلمية، ويتعلّق باستخدام المواد النووية ومصادر الإشعاع وإدارة النفايات الإشعاعية، ويحدّد قواعد السلامة النووية والحماية من الإشعاعات، وفق التعهدات الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وفي يونيو/ حزيران 2022، استحدثت الجزائر رسمياً أول وكالة وطنية للأمن النووي تتولى تنفيذ معايير الأمان في كل الأنشطة ذات الصلة بالطاقة النووية.