غروسي وعراقجي يبحثان مسار المفاوضات بين إيران وأميركا

أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الأحد، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أجرى مساء السبت اتصالاً هاتفياً جديداً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطوّرات المرتبطة بمسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وأكد الطرفان أهمية "التعاون البنّاء"، والاستفادة من مسار الحوار، بما يسهم في دفع المفاوضات قدماً والتوصل إلى تفاهم مستدام.

ويُعدّ هذا الاتصال الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، وذلك عقب المفاوضات الإيرانية الأميركية التي عُقدت في جنيف، الثلاثاء الماضي، إذ كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجرى، يوم الأربعاء، مباحثات مماثلة مع عراقجي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار التفاوض بين طهران وواشنطن. وكان عراقجي قد التقى غروسي، صباح الاثنين الماضي، بعيد وصوله إلى جنيف، وذلك قبيل يوم واحد من انطلاق المفاوضات التي جمعت إيران وأميركا.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللقاء مع غروسي تناول عدداً من القضايا الفنية المرتبطة بالتعاون بين إيران والوكالة، في إطار التزامات طهران وفق اتفاقية الضمانات التابعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرةً إلى أن عراقجي عرض خلال اللقاء وجهات النظر الفنية لإيران بشأن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس السبت، إن المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلة من النقاشات المحددة والعملية، مؤكداً أن الأطراف تسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل ومتين.

وأضاف غروسي، في حديث إلى بودكاست "كوبي" الإسباني، أن محادثات "مهمة" عُقدت يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيَين في جنيف، "ونعمل حالياً على تحديد بنود الاتفاق بدقة، بما في ذلك ما الذي سيجري التحقق منه، وكيفية ذلك، ونطاقه، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وقوي يمنع تكرار اللجوء إلى استخدام القوة"، لكنه قال في الوقت ذاته إن هذا الاعتداء إن حدث "سيكون أوسع نطاقاً وأكثر تدميراً من السابق، مع تداعيات إقليمية أشد وضوحاً".

ورداً على سؤال بشأن أنشطة مفتشي الوكالة في إيران، أوضح غروسي: "نواصل عمليات التحقق في إيران، غير أننا لم نتمكن بعد من إعادة مفتشينا إلى أكثر المنشآت حساسية، وهي المنشآت التي كانت هدفاً لهجمات"، وأضاف: "أتحدث هنا عن ثلاثة مواقع، هي نطنز وأصفهان وفوردو، وبعضها يقع في أنفاق تحت الأرض ويُعد بالغ الحساسية، وكانت مواقع لتخزين المواد".

إيران تدين تصريحات هاكابي

في سياق آخر، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي اعتبر فيها أن الاستيلاء على الأراضي العربية والإسلامية من النيل إلى الفرات أمر جائز للكيان. وأكد بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتوازي مع منظمة التعاون الإسلامي، تُدين هذه "الخطابات الأيديولوجية المتطرفة"، معتبراً أنها تُسهم في تشجيع الاحتلال على التمادي أكثر من قبل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتدفعه إلى تصعيد اعتداءاته المستمرة على دول المنطقة.