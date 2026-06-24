غروسي: مفتشو الوكالة سيزورون المواقع النووية الإيرانية

- أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن زيارة مفتشي الوكالة لمواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، كجزء من مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية "إلى أجل غير مسمى"، بينما نفت إيران ذلك، مشيرة إلى عدم السماح بتفتيش المنشآت المتضررة. - عقب محادثات في سويسرا، وافقت إيران على عودة المفتشين، وأعفت الولايات المتحدة إيران من العقوبات لمدة 60 يوماً، مع الاتفاق على إطار للمفاوضات المستقبلية.

أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، في خطوة تعد بنداً أساسياً في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى إنهاء الحرب. وجاءت تصريحات غروسي من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان، حيث قال للصحافيين: "سواء حدث ذلك بعد غد أو بعد أسبوع أو خلال عشرة أيام، فهذا مهم لكنه ليس أمراً جوهرياً. هذا سيحدث".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، أمس الثلاثاء، إنّ إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية "إلى أجل غير مسمى"، مؤكداً أن طهران وافقت على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية، لكنه أشار إلى أنه "لا داعي للاستعجال" في تنفيذ ذلك. وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى بنسلفانيا إنّ المفتشين "سيكونون على الأرض في الوقت المناسب"، مضيفاً أنه سيقطع المحادثات مع طهران إذا لم توافق إيران على عمليات التفتيش.

في المقابل، نفت إيران أنها بدأت مناقشات بشأن برنامجها النووي أو وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران لن تسمح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية التي تضررت جراء القصف الأميركي والإسرائيلي. وقال بقائي، أمس الثلاثاء، في إفادة صحافية: "لم نعقد اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأميركي والصهيوني".

وجاءت هذه التطورات عقب جولة أولى من المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، بعد توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وقال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين أرست أساساً جيداً لاتفاق نهائي، وإن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد. وأجرى وفدان؛ إيراني، يقوده محمد باقر قاليباف، وأميركي، يقوده فانس، مباحثات مطوّلة الأحد في منتجع بورغنشتوك السويسري، بوساطة قطرية وباكستانية، وغادر الوفدان، الاثنين، مع تأكيد الجانب الأميركي أن المحادثات أرست "أساساً جيداً" لإنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، أعفت الولايات المتحدة إيران من العقوبات لمدة 60 يوماً اعتباراً من الاثنين، عقب الجولة الأولى من المحادثات، بموجب اتفاق مبدئي وُقّع الأسبوع الماضي لإنهاء حرب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أنه تم الاتفاق في سويسرا على "إطار المفاوضات المستقبلية"، وتشكيل "أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات، والشؤون النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)