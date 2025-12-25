غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في بلدة جناتا جنوبي لبنان

- غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى احتراقها بالكامل وإصابة عدة أشخاص، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. - الجيش الإسرائيلي ادعى استهداف عنصر من حزب الله في جناتا، بينما شن الطيران الحربي غارات أخرى على وادي النميرية ووادي حومين في النبطية. - رغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان، حيث خرقت الاتفاق أكثر من 10 آلاف مرة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى واستمرار احتلالها لأراضٍ لبنانية.

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأربعاء، سيارة في بلدة جناتا جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مراسل الأناضول بأن الغارة الإسرائيلية تسببت في احتراق السيارة بشكل كامل، فيما حاول الدفاع المدني (الحماية المدنية) وعدد من المواطنين إخماد الحريق. وفي حين لم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن وقوع ضحايا، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة أسفرت عن عدة إصابات.

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، أنه هاجم "قبل وقت قصير عنصرا من حزب الله في جناتا بجنوب لبنان"، من دون ذكر تفاصيل إضافية. وفي وقت سابق من الأربعاء، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت وادي النميرية ووادي حومين في محافظة النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات يومية على لبنان، ولا سيما جنوب البلاد. وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قبل أن يتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا آخرين، قبل أن يتوقف باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، فضلًا عن استمرار احتلالها خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

(الأناضول)