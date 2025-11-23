غارة إسرائيلية تستهدف قيادياً في حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية

بيروت

العربي الجديد

23 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:16 (توقيت القدس)
غارة إسرائيلية على حارة حريك ضاحية بيروت الجنوبية 23/11/2025 (إكس)
غارة إسرائيلية على حارة حريك ضاحية بيروت الجنوبية، 23/11/2025 (إكس)
إذاعة جيش الاحتلال: هدف الاغتيال هو أبو علي الطبطبائي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد أنه استهدف شخصية رئيسية في حزب الله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن هدف الاغتيال هو أبو علي الطبطبائي. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. 

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صنفت وزارة الخارجية الأميركية الطبطبائي بشكل خاص كـ"إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة". وحسب موقع الحكومة الأميركية فإن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أعلن عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الطبطبائي.

الاحتلال يستهدف سيارة جنوبي لبنان، 22 نوفمبر 2025 (إكس)
التحديثات الحية

لبنان | شهيد باستهداف سيارة جنوباً وغارات على البقاع شرقاً

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح أمس السبت، سيارة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بسقوط شهيد في الاستهداف. 

ويتعرّض لبنان لضغوط كبيرة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، ولا سيما من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، اللتين تسعيان للدفع باتجاه الإسراع في نزع سلاح حزب الله، والتشدد في تطبيق الخطة ميدانياً، بما في ذلك فرض تفتيش منازل السكان، بعكس إرادة الجيش.

