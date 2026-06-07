- استهدفت غارة إسرائيلية شقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وصرح نتنياهو وكاتس بأن الهجوم جاء رداً على إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل. - أفادت صحيفة "هآرتس" بأن وقف عمليات الهدم في جنوب لبنان تم ضمن تفاهمات لبنانية-إسرائيلية برعاية أميركية، دون تأكيد رسمي. - رفض الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، مؤكدين أن لبنان ليس ورقة ضغط في الصراعات الإقليمية، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن لبنان ليس جزءاً من المفاوضات بين طهران وواشنطن.

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، شقتَين سكنيتَين في مبنيَين بمنطقة تحويطة الغدير لجهة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالقرب من "محطة الهاشم"، وفق ما أفاد به مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام"، الذي أشار إلى معلومات أولية عن وقوع إصابات.

وفي أعقاب الغارة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إنّ الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً على ما وصفاه بأنه مقرّ لـ"إرهابيين" في الضاحية الجنوبية لبيروت، رداً على إطلاق جماعة حزب الله النار باتجاه إسرائيل، كما أكد كاتس أن استهداف الضاحية جاء رداً على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

سياسياً، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلاً عن مصدر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ آخر عملية هدم للقرى في الجنوب اللبناني يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل إعلان الخارجية الأميركية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب مصدر إسرائيلي نقلت عنه الصحيفة، فإنّ وقف عمليات الهدم يأتي ضمن التفاهمات التي توصل إليها الجانبان اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية خلال المفاوضات التي عقدت في واشنطن الثلاثاء والأربعاء الماضيَين، من دون صدور تأكيد رسمي من الاحتلال.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني أن قائده العماد رودولف هيكل توجه إلى باكستان تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يقود الوساطة التي ترعاها بلاده بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة.

كما برزت مواقف سياسية متشدّدة على الساحة اللبنانية تجاه التصريحات الإيرانية الأخيرة، إذ جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام رفضهما أي تدخل إيراني في الشؤون اللبنانية أو استخدام لبنان ورقة ضغط في الصراعات الإقليمية، معتبرين أن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح خارجية لا تخدم استقرار البلاد.

وجاء ذلك بعد رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الرئيس اللبناني، مؤكداً أن لبنان ليس ورقة مساومة في المفاوضات بين طهران وواشنطن، ومشدداً على أن الاتفاق بين الجانبين كان يمكن أن يتحقّق منذ وقت طويل لو كان الأمر كذلك.