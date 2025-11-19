نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة تحذيرية باتجاه بلدة شحور جنوبي لبنان. وفي وقت سابق اليوم، وجه متحدث باسم جيش الاحتلال، إنذاراً إلى سكان جنوب لبنان وتحديداً في قريتي دير كيفا وشحور للإخلاء. وذكر المتحدث على منصة إكس أنّ الجيش أصدر إنذاراً بالإخلاء لمبانٍ محددة في دير كيفا وشحور في جنوب لبنان قبيل ما زعم أنها هجمات وشيكة على بنية تحتية لحزب الله.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إذ استهدف صباح اليوم الأربعاء سيارة في بلدة الطيري، جنوباً، وذلك غداة مجزرة ارتكبها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الطيري أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة أحد عشر آخرين بجروح". وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري بصاروخين، وقد صودف مرور حافلة مدرسية خلفها.

ومساء الثلاثاء، استشهد 13 شخصاً جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، جنوبي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ "الغارة أدت إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة أربعة آخرين بجروح". وبعد وقت قصير من المجزرة، زعم جيش الاحتلال أنه استهدف ما وصفه "بمركز تدريب يتبع لـ(حركة) حماس". ونفت الحركة، في بيان، المزاعم الإسرائيلية، مؤكدة أنّ ما استُهدف "ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم"، مضيفةً أن "مجموعة من الفتية كانوا في الملعب لحظة الاستهداف".

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تتزايد فيه التهديدات بشنّ عمليات واسعة في لبنان، بزعم منع حزب الله من إعادة بناء قدرته العسكرية، وفي وقتٍ ترتفع فيه الضغوط الأميركية من أجل نزع سلاح الحزب بأسرع وقتٍ ممكن. وقد وصلت هذه الضغوط إلى الجيش اللبناني، إذ شنّ عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي هجوماً على قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ما دفعه إلى إلغاء الزيارة التي كانت مقرّرة أمس الثلاثاء لواشنطن.