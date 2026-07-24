غارات سعودية على الحديدة وجزيرة كمران اليمنيتَين بعد استهداف سفينة

- تعرضت محافظة الحديدة وجزيرة كمران لغارات جوية سعودية بعد استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر، مع تأكيد السعودية على بقاء موانئ الحديدة مفتوحة للشحن. - الحوثيون صعدوا التهديدات بعد استهداف سفينة سعودية، مما زاد التوترات في المنطقة، خاصة بعد إعلانهم "حظر الملاحة البحرية" واستهداف ناقلتي نفط سعوديتين. - التحالف العربي أعلن حماية السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وسط تحذيرات أممية من تأثير التصعيد على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

تعرّضت محافظة الحديدة وجزيرة كمران في اليمن لغارات جوية سعودية، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من إعلان السعودية تعرّض سفينة تابعة لإحدى شركاتها لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر. ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام سعودية قولها إنّ التحالف بقيادة السعودية أعلن استهدافه مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة اليمنية.

وجاء هذا بعدما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين باستهداف غارات سعودية محافظة الحديدة، مشيرة إلى استهداف سلسلة غارات منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة. وتحدثت القناة كذلك عن استهداف غارات أخرى جزيرة كمران، كبرى الجزر اليمنية في البحر الأحمر والواقعة قبالة الحديدة، ما أدى إلى إصابة امرأة.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن شهود من سكان الحديدة تأكيدهم تعرض مينائها لغارات جوية عدّة، الأمر الذي نفاه التحالف، مؤكداً أنه لم يستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام الشحن. وفي أول تعليق حوثي على الغارات، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد في منشور عبر منصة إكس: "الميناء بالميناء، والمطار بالمطار، وكل تصعيد سيُقابَل بتصعيد أكبر". ولم يصدر على الفور تعليق من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أو من الحكومة اليمنية بشأن الغارات أو أهدافها.

وقبل وقوع الغارات بوقت قصير، أعلنت السعودية، مساء الجمعة، تعرّض سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر. وهذا ثاني استهداف من نوعه في أقل من 3 أيام، بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، علماً أن الجماعة لم تتبنَّ حتى الساعة الهجوم الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للنقل، قوله إن السفينة (NCC MASA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر اليوم، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة"، مشيراً إلى أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامة السفينة وأفراد طاقمها. واعتبر المصدر أنّ استمرار هذه الاستهدافات "انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها".

وأعلن الحوثيون، ليلة الأربعاء - الخميس، استهداف ناقلتَي نفط سعوديتَين في البحر الأحمر، بعد يومين من إعلان الجماعة "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، في تصعيد جديد للتوترات بالمنطقة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن الجماعة نفذت ما وصفها بـ"العملية العسكرية النوعية"، التي قال إنها استهدفت ناقلتي نفط سعوديتَين تحملان اسمي "ENCELIA" و"LAYLA"، بزعم مخالفتهما قرار الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة سابقاً، مضيفاً أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.

اقتصاد عربي استهداف السفن السعودية... هجمات الحوثيين تشعل البحر الأحمر

ويأتي الإعلان الحوثي في ظل تصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إذ أعلنت قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي، الأحد الماضي، أنها ستتولى حماية سفنها التجارية في الممرات البحرية الاستراتيجية، مؤكدة أنها "ستتعامل بحزم وقوة مع مصادر التهديد". وتشهد المنطقة توتراً متزايداً منذ إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إجراءات مرتبطة باستئناف تصدير النفط وتشديد الرقابة على حركة الملاحة والطيران، وسط تحذيرات أممية متكررة من مخاطر اتساع دائرة التصعيد وتأثيره في الملاحة الدولية والتجارة العالمية. وتأتي الغارات على الحديدة وسط مخاوف دولية من تأثير التصعيد على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.