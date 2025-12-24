غارات جوية أردنية على مواقع في السويداء جنوبي سورية

- شن الجيش الأردني غارات على مواقع في السويداء، جنوبي سورية، استهدفت أوكار تجار الأسلحة والمخدرات، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، مما أدى إلى تدمير المواقع وتحييد عدد من المهربين. - أكدت القوات المسلحة الأردنية التزامها بالتصدي لأي تهديدات لأمن الأردن وسلامة مواطنيه، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الجماعات التي تحاول تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الشمالية. - منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر، أحبط الجيش الأردني 593 عملية تهريب وتسلل، وضبط 85 سلاحًا و9860 كغم من الحشيش و11.656497 مليون حبة مخدرة.

شن الجيش الأردني، مساء اليوم الأربعاء، غارات على مواقع في السويداء، جنوبي سورية، قال إن تجار أسلحة ومخدرات يتخذونها أوكاراً لعمليات التهريب باتجاه الأراضي الأردنية عبر الحدود.

وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن الغارات طاولت مواقع في محيط قرية الشعاب في الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة، إضافة لمواقع في محيط بلدة أم رمان في الريف الجنوبي الغربي، كما استهدفت مزرعة على الطريق الواصل بين قريتي خازمة وملح كانت تستخدم لتخزين المواد المخدرة. وقالت القوات المسلحة الأردنية على موقعها الرسمي إن الغارات دمرت المواقع المحددة "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين".

وأضافت أنها "حيدت عددا من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الأراضي الأردنية"، مشددة على أنها "تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأي تهديدات بالقوة، بالمكان والزمان المناسبين".

وفي بيان سابق، قالت القوات المسلحة الأردنية إنها ومنذ مساء أمس الثلاثاء، تتعامل مع عدد من الجماعات التي تعمل على تهريب الأسلحة والمواد المخدرة على الواجهة الحدودية الشمالية، مضيفة أنها "تجري تقييماً للموقف عملياتياً واستخبارياً، لتحييد تلك الجماعات والتعامل معها، ومنع مختلف أشكال التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات".

ويقول الجيش الأردني إن قواته الحدودية أحبطت منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي ما مجموعه 593 عملية تهريب وتسلل بشتى الوسائل. ويشير إلى أن عدد محاولات التهريب بلغت 96 والتسلل 78، والتهريب عبر المسيّرات 322، والتهريب عبر البالونات الموجهة 30، والمقذوفات محاولة واحدة، منذ بداية العام 2025 حتى 30 أسبتمبر/أيلول. ووفق الإحصائية، بلغ عدد الأسلحة المضبوطة 85، والحشيش المضبوط 9860، والحبوب المخدرة 11.656497 مليون حبة، في الفترة المشار إليها.