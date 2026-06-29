غارات باكستانية على أفغانستان رداً على هجوم كراتشي

- شنت الطائرات الحربية الباكستانية غارات على مناطق في ولايات بكتيا وبكتيكا وكنر في أفغانستان، مستهدفة مواقع جماعة الأحرار بعد هجوم انتحاري في كراتشي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. - أدانت حكومة طالبان القصف الباكستاني واعتبرته انتهاكًا لسيادة أفغانستان، حيث استهدفت الغارات منازل سكنية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل وجريح. - تصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان، حيث تهدد باكستان بتكثيف العمليات العسكرية إذا لم تتخذ طالبان إجراءات ضد جماعة الأحرار.

قتل وأصيب عشرات الأشخاص جراء قصف للطائرات الحربية الباكستانية، ليل الأحد - الاثنين على مناطق في ولاية بكتيا وبكتيكا الجنوبيتين وكنر شرق أفغانستان. وأعلن وزير الإعلام الباكستاني، عطاء تارر في بيان، أن سلاح الجو الباكستاني استهدف مواقع عسكرية تابعة لجماعة الأحرار، التي نفذت أمس هجوما على القوات شبه العسكرية الباكستانية في مدينة كراتشي الجنوبية، وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم ثلاثة من القوات شبه العسكرية.

وأضاف الوزير الباكستاني أن عمليات القصف دمرت عددا من مراكز مسلحي جيش الأحرار ومواقعهم في ثلاث ولايات أفغانية هي: بكتيا وبكتيكا في الجنوب وكنر في الشرق، موضحا أن العملية المسلحة المسماة بـ"غضب للحق" مستمرة داخل باكستان وفي الأراضي الأفغانية، "وستستمر حتى القضاء على المخاطر الموجودة إلى أمن باكستان".

في المقابل، قال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة له على إكس إن الجيش الباكستاني "مرة أخرى ارتكب جريمة نكراء في حق المدنيين العزل، وقصف منازل سكنية في مديرية كيان في ولاية بكتيكا وتشمكني في ولاية بكتيا، ومديرية مروره في ولاية كنر شرقي أفغانستان". وأضاف مجاهد أن القصف الجوي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين، وأن الحكومة الأفغانية تدين هذا العمل بأشد العبارات وتعتبره انتهاكا لسيادة أفغانستان واعتداء عليها.

في الأثناء، قال مصدر في الداخلية الأفغانية لـ"العربي الجديد" فضل عدم الكشف عن هويته، إن عدد القتلى والجرحى تجاوز 200 شخص، موضحا أن الطائرات الباكستانية نفذت غارات على منازل سكنية في مديرية تشمكني في ولية بكتيا ودمرتها، وعندما خرج مئات الناس من المنازل والقرى المجاورة لإخراج الضحايا أعادت الطائرات الباكستانية الكرة عليهم وقصفتهم مجددا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وتأتي الضربات الباكستانية اليوم، وفق بيان وزير الإعلام الباكستاني عطاء تارر، ردا على هجوم انتحاري استهدف مقراً للقوات شبه العسكرية المعروفة بـ"الرنجرز" مساء أمس في مدينة كراتشي جنوب باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من رجال القوات الخاصة.

وكانت جماعة الأحرار، أحد أفرع حركة طالبان الباكستانية قد تبنت مسؤولية الهجوم. وتعتقد باكستان أن قيادات جماعة الأحرار وقيادات طالبان الباكستانية بشكل عام موجودون في أفغانستان؛ بالتالي تقوم بالعمليات الجوية داخلها. ولكن منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بدأت باكستان باستهداف الأراضي الأفغانية بشكل منظم ومتواصل، بينما لم يتم تثبيت مقتل أي من قيادات طالبان الباكستانية، كما لم تنخفض وتيرة التصعيد داخل باكستان، بل وصلت العمليات التفجيرية إلى العمق الباكستاني؛ مثل إقليم البنجاب وإقليم السند وهجوم أمس أبرز مثال لذلك.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف قد أعلن الأسبوع الماضي في حديث له مع قناة أي أر واي المحلية أن "أعمال العنف إذا استمرت في باكستان، سيكون هجومنا داخل أفغانستان هجوما غير مسبوق، نحن لا نريد أن تمشي الأمور على الشكل الحالي، بل حكومة طالبان بين خيارين: إما أن تقضي على قوة طالبان الباكستانية داخل أفغانستان أو لتواجه باكستان".