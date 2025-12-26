غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

- شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، مستهدفاً بنى تحتية عسكرية لوحدة "قوة الرضوان"، بما في ذلك مجمّع تدريبات ومستودعات أسلحة، مدعياً أنها تهديد مباشر لإسرائيل. - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بذريعة منع تعاظم حزب الله عسكرياً. - رفض لبنان الاتهامات الإسرائيلية، مؤكداً عدم وجود علاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله، واعتبر وزير الدفاع اللبناني التقارير الإسرائيلية طعنة في ظهر الجيش اللبناني.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شنّ غارات جوية على أهداف عدّة تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، زاعماً استهداف بنى تحتية عسكرية تستخدمها وحدة "قوة الرضوان" التابعة للحزب. وقال الجيش، في بيان، إن الضربات شملت "مجمّع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان لتأهيل عناصرها، بهدف تخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل"، مضيفاً أن المعسكر "شهد تدريبات على استخدام أنواع مختلفة من السلاح".

كما أعلن أنه استهدف مستودعات أسلحة عدّة ومبانيَ قال إنها "مبانٍ عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان لتخطيط عمليات ضد إسرائيل"، واعتبر الجيش أن "هذه الأهداف، إلى جانب تدريبات الحزب العسكرية، تُعدّ انتهاكاً للتفاهمات مع لبنان وتشكل تهديداً مباشراً على إسرائيل"، على حد تعبيره.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية استهدفت وادي كفرملكي - بصليا، إضافة إلى جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح، جنوب البلاد.

وادّعى جيش الاحتلال، في بيان سابق له، أنه يواصل "عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان"، في إشارة إلى الهجمات المتكرّرة واستمراره في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكثر من عام، بذرائع أمنية ومنع تعاظم حزب الله عسكرياً.

وكرّر جيش الاحتلال موقفه بأنه ينظر "ببالغ الخطورة لعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله"، مؤكداً أنه سيواصل العمل "لإزالة أيّ تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، كما ادّعى أنه يستهدف عناصر حزب الله العاملين على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية، "في انتهاك خطير للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

من جانبه، يرفض لبنان الاتهامات الإسرائيلية، وقالت وزارة الدفاع اللبنانية إنّ الإشارة إلى وجود علاقة لأفراد في الجيش بأحزاب وتنظيمات "كلام مغلوط". وقال وزير الدفاع ميشال منسى إنّ مثل هذه التقارير "خدمة لأعداء لبنان، وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن". ونفى مسؤول في حزب الله كذلك لوكالة رويترز وجود أي صلة بين الحزب وعناصر في الجيش اللبناني.