غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ الليلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان بزعم ضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله. وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه قصف مجمعاً للتدريب والتأهيل تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله لإجراء دورات تدريبية، بهدف تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية ضد جنود الجيش والمدنيين الإسرائيليين، كما قصف أيضاً منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابعة لحزب الله، تستخدم لشن هجمات ضد إسرائيل.

ويأتي ذلك مع تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى عدوانا بدأته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف مصاب.

وأمس الاثنين، أشار الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، إلى أن "القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل والممتلكات ولا تفسح في المجال أمام الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ولجنة مراقبة وقف العمليات العدائية (الميكانيزم) للتأكد من خلوها من العناصر المسلحين". ولفت أيضاً إلى أن لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة في جنوب الليطاني، وفق قرار مجلس الأمن 1701.

وأول من أمس الأحد، قال قائد "يونيفيل" الجنرال ديوداتو أباغنارا إن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان تشكل "انتهاكاً دائماً وفاضحاً" لقرار مجلس الأمن 1701. وأضاف في مقابلة مع القناة 12 العبرية الخاصة أن الهجمات الجوية اليومية التي تشنها إسرائيل في الساحة اللبنانية تمثل "خرقاً ثابتاً" لاتفاق وقف إطلاق النار.

(رويترز، العربي الجديد)