غارات إسرائيلية على لبنان تستهدف جنوبه وبقاعه

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع في الجنوب والبقاع في لبنان، مستهدفة "بنى تحتية عسكرية" لحزب الله وحماس، مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار بالمنازل المحيطة. - أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء قرى في جنوب وشرق لبنان، مهدداً بشن هجمات جوية، بزعم وجود أنشطة عسكرية لحزب الله وحماس، ودعا السكان للابتعاد عن المباني المحددة. - رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة شخصين في غارة إسرائيلية، حيث خرقت إسرائيل الاتفاق آلاف المرات، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في الجنوب والبقاع في لبنان، بزعم استهداف ما قال إنها "بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله وحركة حماس. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب: "بدأ الجيش ضرب أهداف إرهابية تابعة لحزب الله وحماس في لبنان"، فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن جيش الاحتلال استهدف مبنيين في قريتي عين التينة والمنارة شرق لبنان، ومنزلاً في بلدة أنان قضاء جزين جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية، إن القصف الإسرائيلي على بلدة المنارة أدى إلى تدمير منزل بالكامل وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل المحيطة والسيارات والمؤسسات التجارية، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة عين التينة. كذلك، أفادت الوكالة بأن غارة "معادية" استهدفت بصاروخين منزلاً في بلدة أنان جنوبي البلاد.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر في وقت سابق من اليوم، أوامر بإخلاء عدد من القرى والمباني في جنوب وشرق لبنان، مهدداً بشن هجمات جوية. ووفق بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الأوامر شملت قريتي كفر حتا وعين التينة، بزعم وجود محاولات من حزب الله "لإعادة إعمار أنشطته العسكرية" في المنطقتين، وكذلك قريتي أنان والمنارة، حيث قال الاحتلال إن "بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس" تنشط فيهما.

ودعا البيان سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط التي أرفقها، والمباني المجاورة لها، إلى إخلائها الفوري والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، محذرًا من أن البقاء في هذه المناطق "يعرضهم للخطر"

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل في منطقة الجميجمة، جنوبي لبنان، عنصرين من حزب الله زعم أنهما كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية عسكرية، معتبرًا أن أنشطتهما تمثل "خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان"، على حد وصفه.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة شخصين بجروح في غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، استهدفت سيارة في بلدة بريقع في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة نُفذت بصاروخ موجّه على طريق عام في البلدة. كما ألقت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال صباح اليوم عبوات متفجرة على "قِنّ" دجاج في محيط أحد المنازل السكنية في بلدة الخيام، ما أدى إلى تدميره من دون وقوع إصابات بشرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني متواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ووفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فقد خرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 10 آلاف مرة، ما تسبب في سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وكانت إسرائيل قد بدأت عدوانها على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، فيما تواصل احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى أراضٍ تحتلها منذ عقود. يُشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد تحدثت مراراً عن استكمال جيش الاحتلال خططاً لهجوم واسع ضد "حزب الله" في حال لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهدها بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.