غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان وشرقه

- شنت إسرائيل غارات على جنوب وشرق لبنان، مستهدفة مواقع حزب الله، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024. - قدمت لبنان شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية، مؤكدة تمسكها باتفاق الهدنة ومبادرة السلام العربية، ودعت إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. - تعمل الحكومة اللبنانية على استعادة السيطرة على أراضيها، حيث نجح الجيش في بسط سلطته على جنوب الليطاني، بهدف حصر السلاح بيد الدولة.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مروج عقماتا في مرتفعات اللويزة جنوبي لبنان. وكان جـيش الاحتلال الإسرائيلي، قد نفذ مساء الأحد 14 غارة على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء الأحد 14 غارة جوية" على عدة مناطق لبنانية.

وذكرت الوكالة أن الغارات شملت "مرتفعات ميدون (بالبقاع الغربي شرقي لبنان) والجبور (قضاء جزين محافظة الجنوب) ومنطقة وادي برغز (بمحافظة النبطية) وكسارة العروش (بمحافظة الجنوب) وبين مرتفعات الريحان واللويزة (بقضاء جزين محافظة الجنوب)".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن غاراته على مواقع في لبنان أمس شملت مخازن وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، كما "هاجم مبنى عسكرياً أُقيم داخل معسكر استخدم من وحدة قوة الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله بهدف دفع مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وفي وقت سابق الأحد، استشهد شخصان وأصيب ستة، جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي على ثلاث بلدات في جنوب لبنان وشرقه، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألف آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع. كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، تُضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية

إلى ذلك، بعثت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمّنت شكوى بشأن استمرار الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية، مكرّرة استعداد الحكومة اللبنانية الدخول في مفاوضات مع إسرائيل بهدف إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مؤكدةً في الوقت نفسه تمسّكها باتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل بتاريخ 23 مارس 1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت عام 2002.

وطلبت الخارجية إصدار هذه الشكوى بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، وتوزيعها على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة. وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول مفصّلة تفصّل الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يومياً، وذلك خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول، نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2025، وبلغ عدد الخروق على التوالي 542 و691 و803، بمجموع 2036 خرقاً.

وأعادت الوزارة التأكيد أنّ هذه الخروقات تشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة واضحة لموجبات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) الصادر في 11 أغسطس/آب 2006، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة الصادر بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701 (2006)، وإعلان وقف الأعمال العدائية، وسحب قوّاتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلّها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، ووضع حدٍّ لانتهاكاتها وخروقاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف تهديداتها لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً.

كما طالبت المجلس أيضاً بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تواصل بذل أغلى التضحيات في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. في الإطار أيضاً، أعادت الخارجية اللبنانية تأكيد التزام الحكومة المضيّ قدماً بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بتطبيق القرار 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائية.

وذكّرت بإقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2025 الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، المؤلفة من خمس مراحل، والهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة، إذ نجح الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة بالكامل على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلّها إسرائيل. أمّا المرحلة الثانية، فستشمل المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني جنوباً والأوّلي شمالاً، على أن تُخصَّص المرحلة الثالثة لمدينة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثمّ تُستكمل الخطة في سائر المناطق اللبنانية.

واعتبرت الخارجية أن هذا المسار سيؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قراري الحرب والسلم، وبسط سيادتها على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية حصراً، بما يضمن حصر حيازة السلاح في لبنان بالقوات العسكريّة والأمنية الرسمية اللبنانية وحدها، كما حددها بالاسم إعلان وقف الأعمال العدائيّة.