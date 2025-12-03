غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بيت جن وتوغّل في ريف القنيطرة

- نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية على أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، مستهدفًا خزان مياه وطريقًا، مما أدى إلى خروج الخزان عن الخدمة وتضرر الطريق دون وقوع إصابات بشرية. - توغلت دوريات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حواجز مؤقتة في قرى متعددة، في تصعيد مستمر منذ سقوط نظام بشار الأسد. - شهدت المنطقة الجنوبية من سورية تصعيدات متكررة، حيث كثّف جيش الاحتلال عملياته لمنع تموضع جماعات مسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات.

نفّذ سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة غارات جوية استهدفت أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، جنوب سورية. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن طائرة مُسيّرة إسرائيلية شنّت ثلاث غارات على خزان مياه وعلى طريق في الجهة الجنوبية من تل باط الوردة المحاذي لبيت جن المطلة على جبل الشيخ. وأكدت المصادر أن القصف أدى إلى خروج الخزان عن الخدمة وتضرر الطريق، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية.

وأضافت المصادر أن دورية إسرائيلية توغلت اليوم من نقطة العدنانية باتجاه قرى ريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت في قرية أم عظام عند مفترق الطرق المؤدي إلى قريتي المشيرفة والسعايدة وقرية رويحينة، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً. كما توغلت دورية أخرى مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية باتجاه قرية رويحينة. ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من توغل قوات الاحتلال في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي.

عدوان بيت جن

وكان 13 شخصاً قد سقطوا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأُصيب 24 آخرون، جراء عملية توغل إسرائيلية في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، والتي شهدت مقاومة شعبية من الأهالي، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، إضافة إلى إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التصعيدات المتكررة التي تشهدها المنطقة الجنوبية من سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، حيث كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته الجوية والبرية في محيط القنيطرة وريف دمشق الغربي، بذريعة منع تموضع جماعات مسلحة بزعم تشكيلها "تهديداً". وتشهد المنطقة منذ أشهر تحركات عسكرية إسرائيلية، تشمل توغلات محدودة وقصفاً لمواقع عدة.