غارات أميركية على بندر عباس.. وإيران ترد

- أسقط الجيش الأميركي أربع طائرات مسيّرة إيرانية وضرب مركز تحكم في بندر عباس، بينما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة جوية أميركية، محذراً من ردود أكثر حسمًا في حال تكرار العدوان. - أكدت الكويت التصدي لهجمات بصواريخ ومسيرات، دون تحديد مصدرها، بينما نفت الولايات المتحدة تقريرًا إيرانيًا حول إدارة مشتركة لمضيق هرمز مع عُمان، مؤكدة بقاء الممر المائي مفتوحًا. - العمليات الأميركية وُصفت بالدفاعية للحفاظ على وقف إطلاق النار، وسط توترات متزايدة في المنطقة.

نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، أن الجيش الأميركي أسقط أربع طائرات مسيّرة وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على الحادثة باستهداف قاعدة جوية أميركية، دون أن يحدد موقعها. غير أن الجيش الكويتي أكد في بيان التصدي لاعتداءات بصواريخ ومسيرات.

وأضافت "فوكس نيوز" عن المسؤولين أنفسهم بأن "القوات الأميركية أسقطت أربع طائرات إيرانية مسيّرة هجومية كانت تُشكّل تهديداً في محيط مضيق هرمز، كما استهدفت محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيّرة خامسة"، مشيرة إلى أن هذه العمليات كانت "دقيقة ودفاعية بحتة"، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار، على حد قولها.

من جهتها، أفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تليغرام بأن أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول مياه الخليج دون التنسيق مع السطات الإيرانية، مؤكداً إجبار السفن على العودة بعد إطلاق طلقات تحذيرية. وأوضح التفلزيون الإيراني أن الحادث وقع قرابة الساعة 12:35 صباحا بالتوقيت المحلي (21:05 ت غ الأربعاء) من دون تقديم تفاصيل إضافية عن السفن.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إنه استهدف قاعدة جوية أميركية في الساعة 04:50 بالتوقيت المحلي عقب الهجوم الأميركي على بندر عباس. ولم يحدد الحرس الثوري موقع القاعدة. وحذر من أن أي تكرار للعدوان سيستدعي ردا "أكثر حسما"، قائلا إن مسؤولية العواقب تقع على عاتق "المعتدي"، على حد قوله.

من جهتها، أعلنت الكويت التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة معادية دون تحديد مصدر تلك الهجمات. وجاء في بيان للجيش الكويتي أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية". ولم يتبين بعد ما إذا كانت إيران مصدر هذه الاعتداءات وما إن كان لها علاقة برد طهران المعلن على قصف بندر عباس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نفى أمس الأربعاء تقريرا للتلفزيون الرسمي الإيراني ذكر أن إيران وعُمان ستديران بشكل مشترك حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في إطار اتفاق سلام. وقال ترامب إن الممر المائي سيظل مفتوحا. وقبل هذه الضربات، شنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران وصفتها بـ"الدفاعية" يوم الاثنين، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار الهش بين البلدين. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الأهداف شملت قوارب حاولت زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ.