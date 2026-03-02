عُمان ترى أن "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً" بين واشنطن وطهران

- تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران: بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً ضخماً على إيران، مما أدى إلى اغتيال المرشد الإيراني الأعلى وقادة آخرين، وردت طهران بوابل من الصواريخ والمسيّرات مستهدفة إسرائيل ومواقع أخرى. - الدبلوماسية لا تزال خياراً: أكد وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً، مشيراً إلى تقدم المحادثات في جنيف نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة. - استمرار التصعيد العسكري: في اليوم الثالث من الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأميركية قصف أكثر من ألف هدف داخل إيران، بينما أكدت طهران مقتل عدد إضافي من قادتها العسكريين.

قال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، التي أدت دور الوسيط في المحادثات الأخيرة بين طهران وواشنطن، إن "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً" حتى بعدما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً ضخماً على إيران، ما أسفر عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وقادة آخرون، فيما ردت طهران بوابل من الصواريخ والمسيّرات مستهدفة إسرائيل والعديد من المواقع في دول أخرى.

وأوضح البوسعيدي على منصة "إكس"، أن "المحادثات في جنيف أحرزت تقدماً حقيقياً نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، ورغم أن الأمل كان في تجنب الحرب، إلا أن الحرب لا ينبغي أن تعني انطفاء أمل السلام". وأضاف: "ما زلت أؤمن بقدرة الدبلوماسية على حل هذا النزاع. وكلما أُعيدت المحادثات في أقرب وقت، كان ذلك أفضل للجميع". وفي وقت سابق الأحد، دعا البوسعيدي إلى وقف إطلاق النار خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كشف في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن جدول زمني محتمل للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، متوقعا أن تستمر الضربات أربعة أسابيع أو أقل. ومضى ترامب قائلاً: "كنا نتوقع أن تستغرق أربعة أسابيع أو نحو ذلك"، مشيراً إلى أنه مهما كانت القوة العسكرية فإنها "دولة كبيرة (إيران)، وسيستغرق الأمر 4 أسابيع أو أقل".

ويتواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب عدوان أميركي إسرائيلي على إيران، وسط تبادل مكثف للضربات بين أطراف الحرب. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية قصف أكثر من ألف هدف داخل إيران، مؤكدة تدمير مقر قيادة الحرس الثوري، فيما أكدت طهران مقتل عدد إضافي من قادتها العسكريين وسط استمرار الغارات على مدن عدة أبرزها طهران.