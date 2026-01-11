عيون إسرائيل على إيران وسط تأهب لتدخل أميركي

- تتابع إسرائيل الاحتجاجات في إيران بقلق، معتبرة إياها فرصة لإسقاط النظام، وتستعد لأي تدخل أميركي محتمل بعد مناقشات بين نتنياهو وروبيو حول الوضع في إيران وسوريا وغزة. - يدرس الرئيس الأميركي ترامب خيارات للتدخل في إيران، بما في ذلك هجمات جوية، في حال استخدام العنف ضد المتظاهرين، معبراً عن دعمه للشعب الإيراني واستعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم. - يرى الباحثون أن الاحتجاجات تشكل تهديداً غير مسبوق للنظام منذ 1979، مع تحديات مثل غياب التنظيم، ويحددون ثلاثة سيناريوهات: القمع، تصاعد الاحتجاجات، أو تغييرات جذرية في السياسة.

تتابع إسرائيل الاحتجاجات في إيران بـ"سبعة أعين"، حسب توصيف صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي نقلت، اليوم الأحد، عن خبراء في الشؤون الإيرانيّة اعتقادهم أنه "لو كانت مرّة فيها احتمال فعلي للشعب الإيراني لإسقاط النظام، فهي الآن"، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية لوكالة "رويترز" أن تل أبيب دخلت في حالة تأهب قصوى تحسباً لتدخل أميركي.

وجاء تقرير الصحيفة العبرية غداة اتصال هاتفيّ بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ركزّا فيه على الاحتجاجات في إيران وتطورات الوضع في سورية، وكذلك غزة التي تشهد هجمات مستمرة من جيش الاحتلال في ظل وقف إطلاق نارٍ هش؛ فيما أعرب روبيو على حسابه بمنصة "إكس" عن دعم الولايات المتحدة الشعب الإيراني، بموازاة ما صرح به الرئيس دونالد ترامب بأن إيران "تتوق للحرية"، مشدداً على أن واشنطن "على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم".

بموازاة ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن ترامب يدرس إمكانية شن هجمات جوية على إيران إنفاذاً لوعيده السابق بتدفيع نظام الأخيرة الثمن حال لجوئها للعنف ضد المتظاهرين. وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة مجموعة من الخيارات بيد الرئيس، بينها استهداف مواقع غير عسكرية في البلاد التي تجتاح شوارعها تظاهرات بسبب سوء الأحوال الاقتصادية-الاجتماعية التي أنتجتها عقود من العقوبات الغربية.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، عن ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة، أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي تدخل أميركي في إيران. ولم توضح المصادر، التي كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال مطلع الأسبوع، ما الذي يعنيه رفع إسرائيل درجة التأهب عملياً. وقال مصدر إسرائيلي مطلع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ناقشا في مكالمة هاتفية أمس السبت إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران.

ورأت صحيفة "يديعوت" العبرية، أن الأحداث الجارية في إيران "خارجة عن المألوف" قياساً بسابقتها من الاحتجاجات، على مستوى حجمها ونطاق انتشارها، وكسر حاجز الخوف. وكذلك لأن هذه المرّة ثمة "قائداً للمحتجين" هو نجل شاه إيران المنفي رضا بهلوي، الذي يوجه المتظاهرين من الخارج وينقل إليهم رسائل يومية مصوّرة. وأضافت أن المختلف هذه المرّة هو أن الاحتجاجات لا ترفع الشعارات المعهودة كحقوق المرأة والحرية التي اندلعت إثرها تظاهرات "الحجاب" عام 2022، وإنما "إسقاط النظام وإعادة الملكية (السلطة)"، لافتةً إلى مشاركة أكثر من مليون إيراني في الاحتجاجات المنظمة التي تُشكل تحدياً للسلطات.

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه "لم يسبق أن شهدتُ دعوات واسعة إلى هذا الحد لإعادة السلطة في شوارع إيران، وخصوصاً في المدن التي تُحسب دينية حال مدينتيّ مشهد وقُم، فضلاً عن مدن أخرى أصغر حجماً غير معروفة للجمهور". وبحسبه، "من الصعب التنبؤ بما سيلد اليوم التالي، خصوصاً أن السلطة وحشية وببساطة لا تكترث بحياة المواطنين، ولكن كل من يتابع الشأن الإيراني في داخل إسرائيل متفائل جداً هذه المرّة"، على حد تعبيره.

أمّا السبب الآخر المختلف هذه المرّة بحسبه، فهو أن المحتجين يتلقون الدعم من الرئيس الأميركي وشخصيات مهمة في دائرته مثل الملياردير أيلون ماسك، الذي بدّل على منصة "إكس" التي يملكها علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعلم الذي رفعته البلاد حتّى الثورة الإسلامية في 1979.

وفي هذا الصدد، رأت الصحيفة أن السبب الآخر في اعتبار التظاهرات هذه المرّة أكثر جديّة عائد بشكل رئيس إلى القطع التام للإنترنت في أنحاء إيران منذ مساء الخميس الماضي؛ حيث استمرّ الانقطاع يومي الجمعة والسبت الماضيين. ولفتت إلى أن ذلك يُعدّ نهجاً معروفاً، سبق أن لجأت إليه السلطات خلال احتجاجات كبيرة سابقة، وفي هذه المرّة، قُطعت خطوط الهواتف أيضاً.

وزعمت الصحيفة أن قطع الإنترنت هدفه منع نشر ما يحدث في البلاد ووصوله إلى الدول الغربية، وكذلك عدم إغضاب الرئيس ترامب الذي توعد السلطات بتدفيعها ثمناً باهظاً إذا ما لجأت إلى العنف ضد المتظاهرين. وبحسب التقديرات الإسرائيلية التي نقلتها الصحيفة، فإن اتساع التظاهرات يُهدد استقرار النظام الإيراني، وكلما تعاظم قلق الأخير على استقراره، ازداد أيضاً القلق من سوء التقدير، وعلى هذه الخلفية، "تتوخّى تل أبيب حذراً شديداً" في تصريحاتها ومواقفها العلنية.

وفي الأثناء، وعلى خلفية احتمال اندلاع مواجهة أخرى بين إسرائيل وإيران، تلقّى العديد من الإسرائيليين خلال الساعات الـ24 الماضية رسائل هاتفية تتضمن عبارات تهديد باللغة الإنكليزية، جاء فيها: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل". وقد وصفت هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية الرسائل بأنها "حملة تأثير نفسي مصدرها غير مُعروف"، لافتةً إلى أنها ليست عملية اختراق لأي جهاز، وإنما رسائل مجهولة تُرسل على نطاق واسع، موصيةً بتجاهل الرسائل، وحظر الرقم الذي أُرسلت منه، وعدم إعادة إرسالها وتداولها.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي والمتخصص في الشأن الإيراني راز تسيمت قوله إنه "لا شك في أن ما يحدث هذه الأيام في إيران هو حدث دراماتيكي، يُشكل التهديد الأخطر لاستقرار النظام منذ ثورة عام 1979"، وبحسبه، "لم تعد هناك جدوى من تقدير عدد المتظاهرين أو حجم بؤر الاحتجاج، لكن من الواضح أننا أمام حركة واسعة النطاق على نحو غير معهود".

وأوضح الباحث أن ثمة شرطين قد تحققا جزئياً من الشروط التي طُرحت سابقاً لتحقيق وضع قد يقود إلى تغيير النظام؛ وهما الحجم الكبير لعدد المتظاهرين وانضمام شرائح مختلفة. واستدرك بأن ما لا يزال مفقوداً لإكمال الصورة هو المعلومات بشأن انضمام قطاعات اقتصادية حاسمة، مثل عمّال الصناعات النفطية، مشيراً إلى أن غياب التنظيم في حركة الاحتجاج، وإن كان هذا أقل إشكالية في المرحلة الحالية، سيبدو إشكالياً مع الانتقال لمرحلة تالية تتطلب إنتاج بديل سلطوي.

أمّا الشرط الثالث لإسقاط النظام الذي وصفه بالأكثر أهمية، فيتعلق بسلوك آليات القمع والإنفاذ، خصوصاً إن وجدت مؤشرات على تصدّعات أو شروخ داخل هذه النُظم (مثل الانشقاقات، وعدم الاستعداد للتعاون مع آليات القمع وغيره). وبحسب متابعته، فإنه إلى الآن، لا تظهر مؤشرات على ذلك، بموازاة مواصلة النخبة السياسية الحاكمة إظهار قدر من التماسك، على الأقل ظاهرياً. واعتبر أن التوصيف الأنسب لما يحدث هذه الأيام في إيران هو "وضع ثوري مستمر" في إشارة إلى أنه قد يتواصل عدة أشهر ويتطور في عدّة اتجاهات رئيسية.

وقد حدد الباحث الاتجاهات المذكورة في ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولها لجوء السلطات لـ"القمع الفعّال" والعودة إلى وضعية "روتين الطوارئ"، سواء مع استمرار احتجاجات متفرقة أو مع تراجعها حتى الموجة التالية. وإذ اعتبر تسيمت أن هذا الخيار هو المفضل بالنسبة للسلطات، استدرك بأنه قد يؤدي في الواقع إلى تصعيد إضافي وربما حتّى تنفيذ ترامب تهديداته بالتدخل.

أمّا السيناريو الثاني، فرسمه الباحث استناداً إلى احتمالية الاتساع المتواصل والتصعيد المتفاقم للاحتجاجات، بموزاة ظهور مؤشرات على تصدعات في آليات القمع، إلى الحد الذي يُشكل تهديداً حقيقياً على استقرار النظام، ما يفضي في النهاية إلى انهيار الأخير.

وبالنسبة للسيناريو الثالث، فيقوم على احتمالية اعتراف القيادة الإيرانية (أو على الأقل جزء منها) بفقدان القدرة على احتواء ما يحدث، وما يترتب عن ذلك من السيناريوهين: إما استيلاء جهات من النخبة الأمنية - السياسية على السلطة، بما في ذلك احتمال "التضحية" بالمرشد الأعلى علي خامنئي (بموافقته أو قسراً)، وإقامة حكم عسكري من نوع ما (مؤقت أو دائم طبقاً للظروف) أو انعطاف كامل بزاوية 180 درجة في السياسة، مثل الموافقة على الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات. وبحسبه، فإن سيناريو كهذا هو الأقل احتماليّة في هذه المرحلة، وإن تحقق، فهو لا يضمن الاستقرار على الأقل في المدى المنظور.

ولم يصدر عن إسرائيل ما يشير إلى رغبتها في التدخل في إيران في وقت تجتاحها فيه الاحتجاجات رغم بقاء التوتر مرتفعاً بينهما بسبب مخاوف إسرائيل من برامج إيران النووية والصاروخية. وفي مقابلة مع مجلة ذا إيكونوميست نشرت يوم الجمعة، قال نتنياهو إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت إسرائيل. وفي إشارة إلى الاحتجاجات، أضاف "أما بشأن كل الأمور الأخرى، فأعتقد أننا يجب أن نرى ما سيحدث داخل إيران".