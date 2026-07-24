عون: يمكن إنشاء قوة بديلة لـ"يونيفيل" في جنوب لبنان

- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية بقاء قوة اليونيفيل لمراقبة الأوضاع الحدودية، مع إمكانية إنشاء قوة بديلة لدعم الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية. - شدد عون على التزام لبنان بصيغة الإطار مع إسرائيل، مشيراً إلى توافق المسار السياسي مع إعادة الإعمار، وناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق هذه الصيغة. - أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد للبنان في مسار الأمن والإصلاحات، مشيرة إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسسية لتحقيق مستقبل أفضل.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن لبنان يعتبر بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) العاملة في جنوب البلاد "الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة" في ما يخص مراقبة الأوضاع الميدانية في المنطقة الحدودية. وأوضح خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، إلى جانب وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، أنه "إذا تعذّر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها بقاء تلك القوة من خلال مجلس الأمن، فعندها يمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها"، من أجل "مساعدة الجيش اللبناني على تطهير المناطق الجنوبية، وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق صيغة الإطار" الموقعة مع إسرائيل، طالباً من دول الاتحاد الأوروبي دعم تطبيقها.

واعتبر عون أن "استقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة"، مشدداً على أن "الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً، لما لذلك من أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية". وجدد في هذا السياق "تأكيد التزام لبنان بتحقيق الإصلاحات باعتبارها حاجة محلية، وليس بغية إرضاء أحد أو بناء على طلب أي من الدول".

عون: لقائي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مثمراً

وشدد عون على التزام لبنان بـ"صيغة الإطار" الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في 26 يونيو/ حزيران الماضي، لا سيما بنودها الأمنية وتلك التي تتعلق بإعادة الأعمار. كما أكد توافق المسار السياسي مع مسار إعادة الإعمار، وعبر الدولة اللبنانية حصراً، و"إيجاد البدائل لأبنائنا في الجنوب، لا سيما لأهلنا من الطائفة الشيعية". وبينما أشار إلى أن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، كان "مثمراً"، لفت الرئيس اللبناني إلى أن المحادثات تناولت تطبيق "صيغة الإطار" والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق صيغة المناطق النموذجية.

الرئيس جوزاف عون مستقبلاً سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالاعمال:



- بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، واذا تعذر ذلك فانشاء قوة بديلة للحلول مكانها.

- ندعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق "صيغة الاطار"، و استقرار لبنان ينعكس على استقرار… pic.twitter.com/LWp0jzPev1 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 24, 2026

وطلب من دول الاتحاد الأوروبي دعم الصيغة في هذا السياق، والحؤول دون عرقلة التطبيق من قبل اسرائيل، لأن ذلك "يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب خصوصاً، ولبنان عموماً". وأمل عون بعد تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية (بدأت الثلاثاء الماضي في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية)، تحديد مناطق أخرى في وقت لاحق، تمهيداً لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

أوروبا تؤكد دعم لبنان

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، خلال اللقاء اليوم، إن "لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، وندعمه في مسار الأمن والاستقرار والإصلاحات". وجددت التشديد على أن "لبنان يحتاج إلى ركيزتين لينتقل نحو مستقبل أكثر إشراقاً: الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى". وقالت: "نحن هنا لدعمكم في هذا المسار، ولكن لبنان أيضاً يستطيع أن يدعم نفسه من خلال تنفيذ الإصلاحات الصحيحة في الوقت الحاسم".

وبدأ أهالي زوطر الغربية اليوم بالدخول إلى بلدتهم "بناءً على إذن الجيش اللبناني، ووفق إجراءات وتدابير مشدّدة"، بعد ثلاثة أيام من دخول الجيش إليها بموجب اتفاق "الإطار".

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يأتي ذلك في وقت تتحضر فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، العاملة في جنوب لبنان منذ عام 1978، للمغادرة نهاية العام الحالي، بعدما مدّد مجلس الأمن في أغسطس/ آب الماضي ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة حتى نهاية 2026، مع خطة انسحاب تدريجي. وسبق أن اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان لتحل محل "يونيفيل" لمنع أي فراغ أمني. وقال في مقابلة، نشرتها شبكة "ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند" الألمانية في 17 يوليو/ تموز الحالي، إنه "ينبغي ​لنا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي ​ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ ⁠أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب ​مهمة يونيفيل".