- تعزيز العلاقات الثنائية: التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيروت، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني لضبط الحدود ومنع التهريب. - رسائل سياسية ودعم: حمل الشيباني رسالة من الرئيس السوري تؤكد دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم التدخل العسكري، مع التركيز على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاحترام المتبادل لسيادة البلدين. - زيارة شاملة: زيارة الشيباني تأتي لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق اتفاق الطائف، مع تأكيد سورية على دعم استقرار لبنان وعدم الانخراط في صراع عسكري.

كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، بعد لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يجري لقاءات موسّعة في لبنان، عن تشكيل لجنة عليا مع سورية، "للحفاظ على مصالح البلدين على حدّ سواء"، فيما وصف الشيباني لقاءه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي بـ"الممتاز جداً".

ونقلت الرئاسة اللبنانية مضمون ما قاله عون لوزير الخارجية السوري، الذي استهل زيارته إلى لبنان بزيارة عون. وقالت إن الشيباني "نقل إلى عون تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لاسيما في المجال الاقتصادي".

وأكد عون لوزير الخارجية السوري أنّ لبنان "متمسك بإقامة علاقات اخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين"، مضيفاً حسب الرئاسة: "حريصون على استقرار سورية تماماً كما تحرص سورية على استقرار لبنان ومرتاح للتنسيق بين البلدين لاسيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الاشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين".

وأضاف عون: "أكد لي الشرع في أكثر من لقاء واتصال أن دور سورية لن يكون مثل دورها في الماضي وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سورية مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين"، مختتماً القول: "نرحّب بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسورية على حد سواء".

الرئيس جوزاف عون اكد لوزير الخارجية السوري اسعد الشيباني ان لبنان متمسك بإقامة علاقات اخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.



الرئيس جوزاف عون:

- حريصون على استقرار سوريا تماماً كما تحرص سوريا على استقرار لبنان

- مرتاح للتنسيق… pic.twitter.com/qPhLh0wD5M — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 2, 2026

وذكرت معلومات "العربي الجديد" قبل لقاء الجانبين، أن الشيباني حمل رسالة من الرئيس السوري أحمد الشرع، ترتكز على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وعدم وجود أيّ نيات سورية للتدخل العسكري في لبنان، وتأكيد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً والتعاون الأمني لضبط الحدود، والاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

من جهتها، قالت الخارجية السورية في بيان، إنّ الشيباني التقى في بيروت الرئيس اللبناني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار. كما بحث الجانبان وفق بيان الخارجية "تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني في العاصمة اللبنانية بيروت، فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد جوزيف عون، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين… pic.twitter.com/UAs1wSjgtH — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) July 2, 2026

الشيباني بعد لقائه برّي: يصبّ في صالح علاقات سورية ولبنان

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية السوري بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري إنّ "وجودنا في لبنان هو رسالة محبة وتعاون وأيضاً مع كلّ المكونات والمؤسسات اللبنانية، واللقاء مع برّي ممتاز جدّاً ويصبّ في صالح العلاقات السورية اللبنانية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيلتقي حزب الله، قال الشيباني "لقاءاتنا مجدولة مع الأطراف اللبنانية والحكومة ولا لقاء اليوم مع حزب الله لكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصبّ في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون على الموضوع".

وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، أكد الشيباني أن "النقاشات ترتكز اليوم حول كيفية تطوير العلاقات بين لبنان وسورية"، مشدداً على أن "زيارتنا اليوم دعم للبنان".

وحول زيارة طرابلس (شمالي لبنان)، أجاب "هي جزء من زيارة شاملة لكل الأطراف اللبنانية".

وتظهر ملامح مبادرة أو عناوين يمكن أن تُطرح خلال زيارة الشيباني لبيروت، خصوصاً أنها تشمل كل الأطياف اللبنانية، ومختلف القوى السياسية، إلى جانب الرؤساء الثلاثة. وتقوم ملامح المبادرة أساساً على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، وإقناع المكوّن الشيعي بالالتحاق بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وحصرية السلاح، وتعزيز العلاقات بين لبنان وسورية إلى جانب العلاقات السورية العراقية، وبعث رسالة سورية أيضاً بفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل بين كل المكوّنات.

وتكتسب زيارة الشيباني لبيروت أهمية، ليس فقط لتنوع اللقاءات المنتظرة، وما يمكن أن تشكله من بداية رسم مسار انخراط سياسي واسع في الشأن اللبناني، بل لأنها تأتي عقب التصريحات المتكرّرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي يطلب فيها من سورية التدخّل في لبنان لمواجهة حزب الله، وقد سارع المسؤولون السوريون إلى تأكيد عدم وجود أي نيّة بالانخراط بصراع عسكري، مع عرض، في المقابل، لتأدية دور إيجابي بدعم الدولة اللبنانية.

وتشهد العلاقات اللبنانية السورية تطورات متسارعة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مع زيارات متبادلة للمسؤولين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون، خصوصاً الأمني على الحدود، وبدء معالجة الملفات العالقة، وقد تجلّت الخطوات الأولى بملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

ومن الممكن أن تشمل جولة الشيباني حسب معلومات "العربي الجديد" مدينة طرابلس شمالي البلاد، حيث يلقى تأييداً واسعاً، ومن المحتمل أن يصلّي في جامعَي التقوى والسلام، اللذين أدين النظام السوري المخلوع بتفجيرهما قبل نحو 13 عاماً، كما أدين الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة على خلفية التفجير.