عون يرحّب بمساعي تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"

- رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"، معتبراً أنها تعكس التزاماً دولياً بدعم سيادة لبنان واستقراره. - أكد عون على أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وصون وحدة الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى انفتاح لبنان على التنسيق الدولي لتعزيز الاستقرار ومنع التصعيد الإقليمي. - شدد ماكرون وميلوني على ضرورة عدم ترك فراغ بعد "يونيفيل"، مؤكدين على دور الجيش اللبناني كضمانة لأمن الجنوب، مع التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة، بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

(يونيفيل).

واعتبر عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن المبادرة تعكس "تعبيراً صادقاً عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وتثمينا حقيقياً للدور الذي تطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية"، مؤكدًا أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه، وتحول دون تحوّل أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية، مُجدِّداً انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويُرسّخ الاستقرار في المنطقة.

كما أعرب عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي "فراغ خطير" في مرحلة ما بعد "يونيفيل"، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتطابق مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد بأن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب وصون سيادته.

تقارير دولية فرنسا وإيطاليا تتفقان على تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"

وكان ماكرون وميلوني، قد أعلنا الخميس، عزمهما إطلاق تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الجاري. وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع ميلوني عقب القمة الفرنسية الإيطالية الـ36 التي عُقدت في أنتيب جنوبي فرنسا، إن البلدين يريدان "إطلاق تحالف من أجل آلية ما بعد يونيفيل، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من أجل تعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة ومنع تحوُّل أراضيه إلى ساحة للتصعيد الإقليمي".

وتضم "يونيفيل" حالياً قرابة 7500 جندي من حوالى 50 دولة، ينتشرون في جنوب لبنان قرب الخط الأزرق. وتنتشر القوة منذ العام 1978 في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل. وفي أغسطس/ آب 2025 قرر مجلس الأمن الدولي، تحت ضغط أميركي إسرائيلي، إنهاء مهمة "يونيفيل" في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق هذا الشهر على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة القوة الأممية الحالية.