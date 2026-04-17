- أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون عن أهمية وقف إطلاق النار كخطوة نحو استقرار لبنان، مشدداً على توحيد الجهود الوطنية لتثبيت الهدنة وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الأسرى. - دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة الرئيس الأميركي ترامب، مع احتمالية اجتماع بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض، رغم نصائح بعدم إجراء اتصال هاتفي بين عون ونتنياهو. - أكد حزب الله استمراره في الدفاع عن لبنان، مشيراً إلى العمليات العسكرية ضد الاحتلال واستعداد المقاومة لأي خرق من قبل العدو.

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أمس الخميس يعد محطة محورية وجوهرية في مسار ينتظره البلاد، وذلك "لإتمام استقرار أكثر لهذا الوطن المعذب"، فيما أعلن حزب الله أن عناصره سيبقون أيديهم على الزناد تحسباً لأي خرق من جانب الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق.

وقال عون أمام وفد من نواب بيروت اليوم الجمعة إن "المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية والمسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة، وأنظار العالم متجهة نحو لبنان"، مضيفاً "موقف الدولة هو تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات، وهو خيار يلقى دعماً محلياً وخارجياً، كانت من أبرز مظاهره ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي أمس من دعم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، إضافة إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني لإنهاء معاناته واستعادة عافيته وإعادة تفعيل اقتصاده الذي تأثر سلباً نتيجة الحرب الأخيرة".

وأشار عون إلى أن "الجيش اللبناني سوف يلعب دوراً أساسياً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية وإنهاء المظاهر المسلحة وطمأنة الجنوبيين بعد عودتهم إلى قراهم وبلداتهم، بأن لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية". وختم عون بأن "اللبنانيين الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية، هم اليوم أمام واقع جديد توافر له الدعم العربي والدولي وهذه الفرصة لا يجوز أن نضيّعها لأنها قد لا تتكرر".

ودخلت الهدنة التي أعلن عنها ترامب في لبنان لمدة عشرة أيام حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس - الجمعة (12 بتوقيت بيروت)، لإتاحة فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وعقب إعلانه عن وقف إطلاق النار، قال ترامب إن عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يجتمعان في البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين.

وأمس دار حديث عن إمكانية إجراء اتصال هاتفي بين عون ونتنياهو، وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية "العربي الجديد" أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اقترح انضمام نتنياهو إلى اتصال هاتفي ثلاثي. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس اللبناني أجرى سلسلة اتصالات داخلية تطرّق فيها إلى موضوع الاتصال مع نتنياهو، وأنه تلقى نصائح خلال اتصالاته الداخلية بعدم إجراء اتصال مع نتنياهو. وأوضحت المصادر أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لم يؤيّد حصول اتصال بين عون ونتنياهو.

في الأثناء، قال حزب الله، في بيان صباح اليوم، إنه دفاعاً عن لبنان وشعبه، "خاضت المقاومة الإسلامية معركة العصف المأكول على مدى خمسة وأربعين يوماً، سطّرت خلالها ملاحم بطوليّة قلّ نظيرها في البأس والشجاعة والاستبسال (...)". وأشار إلى أنه نفذ 2184 عملية عسكرية مختلفة تصدّى من خلالها لقوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، واستهدف مواقعه وثكناته وقواعده العسكرية داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، فضلاً عن المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأشار حزب الله إلى أن عناصره نفّذوا عمليات بمعدّل 49 عملية يومياً. وقال: "ستبقى يد هؤلاء المجاهدين على الزناد، يتحسّبون لغدر العدوّ ونكثه؛ وعهدُهم لأمين المقاومة القاسم، وشعبها الشريف والأبيّ والمضحّي، بأنّنا باقون على العهد حتّى آخر نفس، ولن تسقط لنا راية".