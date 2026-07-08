عون يتلقى دعوة إلى زيارة البيت الأبيض ويتمسّك بالمفاوضات مع إسرائيل

- الرئيس اللبناني جوزاف عون يزور البيت الأبيض في 21 يوليو للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل، والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن، وسط توقعات بإيجابيات للبنان. - عون يؤكد دعمه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل رغم تحفظات حزب الله، مشددًا على ضرورة وقف الدمار الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار، مع دعم غالبية اللبنانيين لهذه الخطوة. - جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تُعقد في 15 و16 يوليو، مع خلاف حول مكان انعقادها بين روما وواشنطن.

يجري الرئيس اللبناني

جوزاف عون، في 21 يوليو/ تموز الحالي، زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجّهت دعوة إلى عون لزيارتها في 21 يوليو الحالي. من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لبناني رفيع المستوى قوله إن عون سيتسلم الدعوة رسمياً من السفير الأميركي لدى بيروت ميشال عيسى، غداً الخميس.

وأشار المصدر إلى أن الملفات المطروحة على جدول الزيارة تتركز حول إطار العمل المشترك وتطبيقه، بالإضافة إلى موقع لبنان في الصراع الإقليمي، والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن. من جانبه، توقع عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن، ولقاؤه مع الرئيس ترامب، إيجابيات للبنان، "لأنها تترجم الاهتمام الأميركي غير المسبوق بلبنان، ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا، وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط"، وفق قوله.

وفي حديثه عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والتي تثير تحفظ حزب الله وحلفائه، قال عون، أمام وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، الذي زاره في القصر الجمهوري اليوم: "اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجاً على وطني وهو يُقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان عليّ أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية، والحد من الخسائر في الأرواح والقرى، وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف". وأكد عون أن هذه الخطوة "تلقى دعم غالبية اللبنانيين، وبينهم من الطائفة الشيعية، التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب". وتابع: "نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه، وأدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان، لأنني على يقين أن الأمور تتجه باتجاه الأفضل، رغم العراقيل والصعوبات، ولا شيء مستحيل في قاموسنا".

وتُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل، يومي 15 و16 يوليو الحالي، غير أن مكان انعقادها ما زال موضع خلاف، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، أنها ستُعقد في روما، فيما أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ"التلفزيون العربي" رفضها هذه الخطوة، مصرّة على عقدها في واشنطن. وقال ساعر، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس: "قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري تاريخي. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا".