عون في أنقرة للقاء أردوغان ومسؤولين أتراك

- تعزيز العلاقات الثنائية: زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى تركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا في ظل تطورات إقليمية متسارعة، مع التركيز على المخاوف من التصعيد العسكري وتأثيراته على لبنان. - دعم الجيش اللبناني والاتفاق الإطاري: يسعى عون للحصول على دعم تركيا لاتفاق الإطار مع إسرائيل ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادته، مع التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. - التنسيق الدولي ودور فرنسا: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا لاستقرار لبنان وسيادته، مشدداً على أهمية الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي المحتلة.

وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أنقرة عصر اليوم الخميس في زيارة يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدداً من المسؤولين الأتراك، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في توقيتٍ تتسارع فيه التطورات في المنطقة والإقليم، خاصة على الصعيد الأميركي الإيراني، ما يبقي كذلك الترقب تجاه الساحة اللبنانية وسط مخاوف مستمرة من انعكاس أي تصعيد عسكري على الميدان في لبنان، ولا سيما في ظل مواصلة إسرائيل انتهاكاتها في الجنوب اللبناني، وتمسكها بالبقاء ضمن ما تسميه "الخط الأصفر"، ويشمل احتلالها وسيطرتها بالنار على أكثر من ستين قرية وبلدة جنوبية.

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ويخشى لبنان أن يؤثر استمرار اعتداءات إسرائيل في نجاح صيغة الاتفاق الإطاري، كما يبدي تخوفاً من عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها، أو مماطلته في هذا المسار، الأمر الذي، بحسب معلومات "العربي الجديد"، كان أساس لقاء عون ورئيس البرلمان نبيه بري أمس الأربعاء، بعد "قطيعة طويلة عن اللقاءات المباشرة"، حيث كان هناك تأكيد من عون أن لبنان سيتمسك، على طاولة مفاوضات روما الأسبوع المقبل، بضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالكامل، وتسريع عملية الانسحاب لمواصلة الجيش اللبناني انتشاره.

ويسعى عون، بحسب معلومات "العربي الجديد"، من خلال هذه الزيارة، إلى نيل تأييد تركيا ودعمها لاتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه مع إسرائيل في واشنطن بتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي، خاصة أنه يتمسك به رغم بعض الاعتراضات الداخلية عليه، ولا سيما من حزب الله وبري، ويعتبره المسار الأفضل للحل وإنهاء الحرب وعودة الاستقرار. كما سيؤكد ضرورة مساعدة الجيش اللبناني على القيام بمهامه، في ظل إصرار الدولة على المضي قدماً في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ويأمل أن يلقى دعماً تركياً في هذا الصدد، والضغط أيضاً من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان.

مراسم استقبال رسمية للرئيس اللبناني جوزيف عون في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.https://t.co/N3OYPKB3lS — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 30, 2026

كما يحاول عون، بحسب المعلومات أيضاً، إبقاء لبنان في قلب الاهتمام الخارجي، ويعوّل على دور تركي في الملف اللبناني السوري، سواء على صعيد قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وضبط الحدود، أو دعم خياره بعدم حصول أي تدخل عسكري سوري على أراضيه لمواجهة حزب الله، إلى جانب الحرص اللبناني أيضاً على تطوير العلاقات اللبنانية التركية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يساعد في مسار تعافي لبنان.

وكان عون قد قال لوكالة "الأناضول" قبيل سفره إن "عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلاقاتها الإقليمية الواسعة، تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار، وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنوده". وأكد أن "لبنان ملتزم بتنفيذ ما وقّع عليه في واشنطن، لكن نجاح هذا الاتفاق مرهون بضمانات واضحة، أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات التي لا تزال تطاول الجنوب، وآلية دولية فاعلة للتحقق من التزام الطرفين، بحيث لا تتحول الالتزامات اللبنانية إلى خطوة أحادية الجانب في غياب مقابل إسرائيلي".

وأوضح أن "تركيا تحتل موقعاً محورياً في المشهد الإقليمي الراهن، والتنسيق معها ضرورة استراتيجية، وليس خياراً ظرفياً". ولفت، من جهة ثانية، إلى أن "الأولوية هي ضمان عدم حصول أي فراغ أمني بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وأي طرح لتشكيل قوة بديلة، بما في ذلك مشاركة تركية محتملة، سيُنظَر إليه من زاوية واحدة: مدى قدرته على دعم الجيش اللبناني في بسط سلطته وضمان استقرار الجنوب". وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد زار بدوره تركيا في 10 يوليو/تموز الجاري، حيث لبّى دعوة أردوغان إلى عشاء عمل أقامه في إسطنبول في إطار زيارته الرسمية، وقد شكّل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والعمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

اتصال بين بري وماكرون

على صعيد ثانٍ، تلقى رئيس البرلمان اللبناني اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداولا خلاله آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لبري.

وأكد ماكرون، خلال الاتصال، "استمرار فرنسا في دعم لبنان، وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته، ودعمه على مختلف الصعد، ولا سيما دعم الجيش وإعادة الإعمار، وكذلك استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها".

من جهته، شدد بري على "أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار"، مؤكداً "أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ودورها في تطبيق كامل مندرجات القرار 1701".