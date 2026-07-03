أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن صيغة اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل في واشنطن "لا تشرّع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني على بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية"، وأشار إلى أن "قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني-الأميركي هو مشكلة البعض، الذي اعتاد على أن يكون تحت وصاية تتحكم بنا، وتقرر عنا، وتفاوض علينا"، مشددا على "خطين أحمرين" لا يجوز تجاوزهما، هما إسقاط الحكومة بالشارع، والفتنة.

‏وقال عون، خلال استقباله وفوداً من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية: "نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي، ولكن هناك خطوط حمر لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع"، وشدد على أن "القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء"، ‏وأكد أن "ما من أحد يشكك بدور الجيش، وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية".

ويشهد لبنان تطورات متسارعة على المستويَين السياسي والميداني، مع تصاعد الخلافات الداخلية بشأن اتفاق الإطار المتعلق بالحدود الجنوبية وآلية التعامل مع إسرائيل، في وقت تؤكد مصادر عسكرية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة لم يبدأ بعد، ما يؤخر انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ خطته لحصر السلاح.

وفي الداخل، برزت اعتراضات وزراء محسوبين على حزب الله خلال جلسة الحكومة على بنود في اتفاق الإطار، فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن إسرائيل تحاول دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة مع المقاومة، مؤكداً أن هذا السيناريو "لن يحصل" لما يحمله من مخاطر على الاستقرار الداخلي.