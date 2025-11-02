عوديد يوسف سفيراً لإسرائيل في موسكو

- وصل السفير الإسرائيلي الجديد، عوديد يوسف، إلى موسكو ليحل محل سيمونا هالبرين، التي أنهت مهمتها مبكراً. يوسف، الذي عمل سابقاً في موسكو وواشنطن وسنغافورة، سيقدم أوراق اعتماده في الكرملين قريباً. - شغل يوسف منصب السفير الإسرائيلي لدى كينيا وكان نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مما يعزز دوره في الاتصالات الإقليمية مع موسكو، التي تطور علاقاتها مع العالم العربي وإيران. - فترة هالبرين اتسمت بالفتور بسبب انحياز إسرائيل لأوكرانيا وانتقاد روسيا للحرب الإسرائيلية على غزة، مما أدى إلى استدعائها من قبل الخارجية الروسية.

وصل السفير الإسرائيلي المكلف لدى روسيا، عوديد يوسف، إلى موسكو، ليحل محل السفيرة السابقة، سيمونا هالبرين، التي أنهت مهمتها مبكراً، وفق ما كشف عنه ناطق باسم السفارة الإسرائيلية لدى روسيا لصحيفة "إر بي كا" الروسية اليوم الأحد، موضحاً أن السفير الجديد سيسلم أوراق اعتماده في الكرملين يوم الأربعاء المقبل.

ويعرف عن يوسف أنه عمل دبلوماسياً إسرائيلياً في موسكو وواشنطن وسنغافورة، وشغل منصب السفير الإسرائيلي لدى كينيا. وقبل تعيينه سفيراً لدى روسيا، كان يوسف يعمل نائباً للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤول شعبة الشرق الأوسط وعملية السلام، ما يعزز دوره في الاتصالات حول قضايا المنطقة مع موسكو التي تطور علاقاتها مع بلدان العالم العربي وإيران عاماً بعد عام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السفارة الإسرائيلية لدى روسيا عبر قناتها على "تليغرام" أن هالبرن أكملت مهمتها في موسكو وتعود إلى إسرائيل، حيث ستشغل منصب رئيسة قسم أوروبا في الخارجية الإسرائيلية. وقالت هالبرن في ختام عملها: "حتى إذا كانت لإسرائيل وروسيا وجهات نظر مختلفة، فإننا كنا قادرين أن يقول ذلك بعضنا لبعض بوضوح، وكنا نسعى في الوقت نفسه أن نتفهم موقف الطرف الآخر".

وبذلك، يحل يوسف محل هالبرن التي اتسمت فترة رئاستها للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى روسيا بالفتور في العلاقات بين موسكو وتل أبيب على خلفية انحياز إسرائيل إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا أولاً، ثم بسبب التنديد الروسي بالحرب الإسرائيلية وما اعتبرته روسيا عقاباً جماعياً بحق سكان قطاع غزة عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبعد فترة قصيرة على تسلمها مهامها سفيرة لدى روسيا في يناير/كانون الثاني 2024، استدعيت هالبرين إلى وزارة الخارجية الروسية على خلفية حوار لها أعربت فيه عن عدم رضا إسرائيل عن سياسات موسكو بعد عملية "طوفان الأقصى". وحينها، وصفت الخارجية الروسية تصريحات هالبرين بأنها "بداية غير موفقة للمهمة الدبلوماسية".