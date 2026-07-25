- تشهد العلاقات الجزائرية المالية تحسنًا ملحوظًا بعد أزمة دبلوماسية حادة بدأت في 2023، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة مالية في مارس 2025، مما أدى إلى شبه قطيعة دبلوماسية بين البلدين. - استئناف اللقاءات الدبلوماسية بين وزراء الخارجية والسفراء يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة الساحل، مع التركيز على إعادة بناء الثقة بين البلدين. - يتوقع أن تساهم هذه الجهود في تسوية سريعة للأزمة السابقة، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، خاصة في قضايا الأمن الحدودي والتوترات في شمال مالي.

بدأت الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر ومالي تعود إلى النسق الطبيعي، وتدفع باتجاه تجاوز كامل آثار الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، منذ صيف 2023، وشبه القطيعة التي جرت بعد واقعة إسقاط الجيش الجزائري للطائرة المسيّرة التي تتبع الجيش المالي في 31 مارس/ آذار 2025.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السفير المالي في الجزائر محمد أماغا دولو، اليوم السبت، عقب استئناف مهامه بالجزائر في وقت سابق هذا الشهر. ووصفت الخارجية الجزائرية اللقاء بأنه "يندرج في سياق الحركية الإيجابية التي تشهدها مؤخراً علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين الجزائر ومالي ومناقشة سبل تعزيزها وتوطيدها".

وكان السفير المالي قد عاد لمزاولة عمله في الجزائر، في العاشر من يوليو/ تموز الحالي، بقرار من رئيس السلطة الانتقالية في باماكو (العاصمة) الجنرال عاصيمي غويتا، بعد 15 شهراً من استدعائه للتشاور إثر أزمة الطائرة المسيّرة، وبالأساس كان قد قضى أقل من أسبوعين فقط في الجزائر، حيث قدم أوراق اعتماده في 20 مارس/ آذار 2025، واستدعي للتشاور في الرابع من إبريل/ نيسان.

ويأتي هذا اللقاء الدبلوماسي بين عطاف والسفير المالي، بعد أيام من لقاء مماثل بين وزير الخارجية المالي عبد الله جوب والسفير الجزائري لدى باماكو كمال راسي الذي كان أيضاً عاد إلى منصبه في نفس توقيت قرار الجزائر إعادة فتح الأجواء مع مالي في العاشر من الشهر الجاري.

وكانت الخارجية المالية، قد أكدت وجود مسعى مشترك "للعمل معاً من أجل الاستقرار والازدهار في منطقة الساحل، من خلال شراكة استراتيجية، وجهود دبلوماسية متواصلة تبذلها الدولتان، برعاية رفيعة من رئاسة البلدين، لجعل العلاقات بين الجزائر ومالي نموذجاً للتعاون بين بلدان الجنوب".

وإضافة إلى توقعات بلقاء مرتقب بين وزيري خارجية كل من الجزائر ومالي، فإن سلسلة اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين، تعزز قناعة بضرورة تسوية ومعالجة سريعة لكل جوانب الأزمة السابقة بين البلدين، والتسريع في رسم وتنفيذ خطوات مشتركة بالعودة بالعلاقات الجزائرية المالية إلى ما قبل مرحلة الأزمة التي بدأت في نهاية 2023 وتفاقمت عقب حادثة إسقاط الطائرة المسيرة المالية في 31 مارس 2025، وهي الحادثة التي دفعت البلدين إلى سحب سفيريهما.

إعادة بناء الثقة

وعلق الباحث في الشؤون الأمنية وقضايا منطقة الساحل مولود ولد الصديق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على هذه اللقاءات الدبلوماسية المتتالية، بين الجزائر وباماكو، بأنها ضرورية ضمن ما يصفها بمرحلة "إعادة بناء الثقة بين البلدين، قبل الوصول إلى مرحلة استعادة كاملة للعلاقات في نسقها الطبيعي، وهذا يعني توقع مزيد من الخطوات على مستوى أعلى".

وأضاف الصديق أنه بعد ذلك، "تُترجم هذه الثقة نحو تعاون اقتصادي وأمني وتنموي، خاصة وأن هناك العديد من القضايا والملفات التي تتعين مناقشتها، بما فيها قضية الأمن على الحدود والتوتر في منطقة شمال مالي".