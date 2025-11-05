عودة كاسحة للحزب الديمقراطي الأميركي: "بروفة" لانتخابات الكونغرس؟

- حقق الحزب الديمقراطي فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية الأمريكية، مما يعكس تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم تحقيق وعوده الانتخابية، ويشير إلى محاسبة سياسية قد تتوسع في انتخابات الكونغرس القادمة. - فاز الديمقراطيون بمناصب هامة في ولايات مثل فيرجينيا ونيوجرسي، حيث أظهرت النتائج تراجع الدعم الجمهوري في معاقلهم التقليدية، مما يعتبر اختباراً لشعبية ترامب بعد عودته للرئاسة. - انتخاب زهران ممداني كعمدة نيويورك، كأول مسلم واشتراكي، يعكس رفضاً متزايداً للسياسات الحالية، بفضل قدرته على التواصل مع الجيل الجديد في ظل الأوضاع المتوترة.

في الانتخابات المحلية التي جرت الثلاثاء في بعض الولايات الأميركية لملء مناصب مختلفة، حقق الحزب الديمقراطي فوزاً ساحقاً هزّ واشنطن، مع أنه كان متوقعاً. في الواقع؛ هو فاز لأن خصمه الجمهوري انهزم بصورة ساحقة في انتخابات كانت بمثابة استفتاء وردّ، على حصيلة الأشهر العشرة الأولى من رئاسة دونالد ترامب الثانية التي كانت مردوداتها دون الموعود، وفق ما كشفته الأرقام. وبذلك بدت النتائج وكأنها محاسبة سياسية صارمة. وربما "بروفة" لمحاسبة أوسع إذا ما بقيت الحال على ما هي عليه الآن، في انتخابات الكونغرس السنة القادمة مثل هذا اليوم والتي تقرر نتائجها ما يبقى من رئاسته.

وتبدو المؤشرات في هذا الاتجاه كثيرة، إذ حصد المرشحون الديمقراطيون مواقع هامة وبفوارق نسبية عالية وبالتحديد في 3 من هذه الانتخابات التي تابعتها واشنطن باهتمام أكثر من اللازم، من باب اعتبارها اختبارا أوليا لرصيد الرئيس ترامب بعد أقل من سنة لعودته إلى الرئاسة. كما حصد الحزب الديمقراطي 4 مناصب هامة: حاكم ولاية فيرجينيا (امرأة) الذي كان يشغله جمهوري وبفارق 15% وأيضاً المدعي العام في هذه الولاية بفارق حوالي 7% ضد مرشح جمهوري دعمه البيت الأبيض. ثم منصب حاكم ولاية نيوجرسي (أيضاً امرأة)، وتقدمت على منافسها الجمهوري بـ13% من الاصوات.

أما الأهم الذي احتكر الأضواء إلى حد بعيد ونال الحصة الكبرى من الردود ولو أنه ليس بأهمية حاكم ولاية، كان فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك. الشاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما من أصل هندي. أول مسلم يتولى هذا الموقع لمدينة بحجم دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين نسمة، ويتولى أمنها أكثر من 35 ألف شرطي ورجل أمن وتبلغ موازنتها لهذه السنة حوالي 116 مليار دولار. وأكثر ما استوقف أنه اشتراكي على المكشوف ويأتي ليتولى إدارة عاصمة الرأسمالية في أميركا والعالم، حيث لم يسبق لأحد أن شغل هذا المقعد وكان عليه شبهة اشتراكية ولو مفبركة. كما أن مواقفه الناقدة وبقوة لإسرائيل في حرب غزة، أثارت جهات يهودية أميركية قامت بحملات ضد ترشيحه، لكن مع ذلك نال 30% من أصوات يهود نيويورك.

يمتلك زهران ممداني شخصية فريدة من حيث الحضور والكاريزما والانفتاح مع القدرة المميزة على التواصل، خاصة مع الجيل الجديد الذي شكل المحرّك لماكينته الانتخابية، وتكاملت هذه الشروط مع مجيئه في اللحظة المناسبة ليخاطب الناخب بلغة همومه ومتاعبه بشأن المعيشة والمستقبل، خاصة في ظل تزايد ما يتردد عن "المخاوف على الديمقراطية الأميركية"، وتعقد الأمور مع الإقفال الحكومي الذي ضرب اليوم الرقم القياسي (34 يوما) والذي ليس من المتوقع أن ينتهي قبل نهاية هذا الأسبوع في أحسن الأحوال، حسب آخر التسريبات.

وأكثر ما يشكو منه الرأي العام حسب الاستطلاعات، أن الأمور تبدو مآلاتها مجهولة وبالتالي مفتوحة على المزيد من الريبة والقلق، خصوصا في ما يتعلق بالحرب التجارية وموضع التعرفة التي لا ترسو على حال، بما أربك الحالة الاقتصادية. وازداد التداخل وإرباكاته مع دخول الذكاء الاصطناعي على خط سوق العمل وبما يهدد بتقليص فرص العمل والمنافسة بين المؤهلات. ويجري ذلك وسط تعمق الانقسام السياسي إلى حد القطيعة او ما يشبهها، كما هو حاصل الآن في مسالة الإقفال الحكومي الذي لم يسبق أن امتد إلى وضعه الراهن ومن غير أفق منظور للخروج منه. كل ذلك مجتمعاً أدى على ما يبدو إلى حالة من الرفض السياسي الناقم والذي كانت انتخابات الثلاثاء في الولايتين ومدينة نيويورك، أحد تعبيراته التي رأى بعض خبراء الانتخابات أنها "مؤشر مبكر" لتأزم انتخابي - سياسي قادم، لو بقي النفور السائد يحتدم ويتراكم.