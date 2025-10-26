عودة الفساد من أبواب أخرى

- بعد سقوط نظام بشار الأسد، شهدت الحكومة السورية تراجعًا في الفساد، لكن بدأت تظهر معالم فساد إداري ومالي بطرق تقليدية مثل الرشوة للحصول على خدمات. - الفساد أصبح أكثر تعقيدًا، حيث يتم تصميمه لمؤسسات معينة، مما يجعل اكتشافه صعبًا، مثل حجب الخدمات أو اختلاق أعطال تتطلب دفع مبالغ لإصلاحها. - لم تتغير البيروقراطية المعقدة للنظام السابق، مما يدفع المواطنين لتقديم رشى لتسهيل معاملاتهم، والحل يكمن في تحسين أوضاع الموظفين واعتماد الحكومة الإلكترونية.

رغم أن أهم ما ميّز الحكومة السورية في فترة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، هو تراجع الفساد الذي كان سمة النظام البائد، بدأت معالم فساد إداري ومالي تتسلل إلى مفاصل الحكومة الحالية، وأخذت تظهر معالم هذا الفساد بأوجه مختلفة، منها ما تمثل بعودة بعض أشكال الفساد التقليدي المتمثل بدفع رشى للموظف مقابل تقديم خدمة ما، كأن يتقاضى موظف شركة الكهرباء رشوة مقابل الذهاب للكشف على العدّاد أو أن يتقاضى موظف الهجرة مباشرة أو من خلال سمسار رشوة مقابل عدم الوقوف على الدور للحصول على جواز سفر.

وبعض أشكال الفساد اتخذت مساراً أكثر تعقيداً، ويبدو أن الحكومة الحالية لم تتمكن من لحظها حتى الآن، فهناك أشكال من الفساد مصممة لمؤسسات بعينها، لا يعرف بها إلا عدد محدود من ممارسي هذا الفساد من موظفي تلك المؤسسة، كأن تقوم مجموعة من الموظفين بحجب خدمة ما، أو اختراع خلل ما لأسباب تبدو منطقية. ولا تُعاد تلك الخدمة إلا بعد دفع مبالغ معلومة، كأن يحدث موظف المساحة في السجل العقاري انزياحاً في مخطط مساحي، تتطلب إعادته استرضاء الموظف، أو أن يقوم موظف الهاتف في منطقة بالتسجيل على هواتف بمعدل أعلى من الطاقة الاستيعابية للمنطقة، ويتم تدوير النقص بين المشتركين الذين تُقطع هواتفهم فجأة، فيتم إعادة الخط على حساب مواطن آخر بعد دفع رشوة.

وهناك أنواع من الفساد تمارس من خلال تطبيق القانون أصلاً، كون بيروقراطية النظام السابق كانت قائمة على تعقيدات لا تحل إلا من خلال ممارسة الفساد، والحكومة الحالية لم تغير حتى الآن بآليات تسيير المعاملات التي كانت سائدة الأمر الذي يعقد الإجراءات على المواطنين ويدفعهم لتشجيع موظفي الحكومة على تقاضي رشى مقابل تيسير معاملاتهم بشكل مخالف للبيروقراطية المعتمدة. إن منع ممارسة الفساد في مؤسسات الدولة في الحالة السورية لا يتم من خلال النيات الصادقة، ولا من خلال اتخاذ قرارات أو فرض إجراءات، وإنما يحتاج إلى معالجة جذور المشكلة التي تدفع أو تسهّل ممارسة الفساد، من خلال تحسين الوضع المادي للموظف بالدرجة الأولى، وتطوير آلية تسيير المعاملات الحكومية من خلال اعتماد الحكومة الإلكترونية بديلاً عن المعاملات الورقية، والأهم العمل على تغيير ثقافة موظفي الحكومة والمجتمع تجاه التعاطي مع ممارسة الفساد، التي لا يزال ينظر إليها على أنها شطارة وفهلوية.