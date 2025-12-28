عودة الحراك في البصرة لتحويلها إلى إقليم على غرار كردستان

- تجدد الحراك في البصرة للمطالبة بتحويلها إلى إقليم بقيادة نشطاء وسياسيين محليين، مع خطوات رسمية من مجلس المحافظة لرفع الطلب إلى مجلس الوزراء، رغم فتور الأحزاب السياسية النافذة. - يدعم المشروع نواب سابقون وسياسيون استنادًا إلى الدستور العراقي لعام 2005، مع التركيز على مظلومية المحافظة وتردي الأوضاع، بينما تُلقى مسؤولية الفساد على الحكومات المحلية. - أطلقت مفوضية الانتخابات استمارة لتشكيل إقليم البصرة، ويدعم محافظ البصرة الحالي هذه الخطوة، رغم مخاوف من إضعاف بغداد وتراجع موارد الدولة.

تجدّد الحراك في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، للمطالبة بتحويلها من محافظة إلى إقليم، في تحرّك يقوده نشطاء وسياسيون ومسؤولون محليون. وعلى الرغم من أن هذا الطرح ليس جديدًا، فإن ما يميّز الحراك الحالي هو المضي الجاد من قبل مجلس المحافظة في اتخاذ خطوات رسمية لإقراره داخليًا، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة الاتحادية. ويأتي هذا التطور في وقت تُبدي فيه معظم الأحزاب السياسية النافذة في البلاد فتورًا، إن لم يكن اعتراضًا ضمنيًا، تجاه هذا المسار، ولا سيما أن البصرة تُعد من أغنى محافظات العراق، وتشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

ويقف خلف المشروع نواب سابقون وسياسيون من البصرة، ويتبنّى إقامة إقليم إداري يدار بعيداً عن بغداد، وضمن ما كفله الدستور الجديد في البلاد عام 2005، عقب الغزو الأميركي للبلاد، والذي أقرّ تشكيل الأقاليم الإدارية في البلاد بعد تصويت مجلس المحافظة، وتنظيم استفتاء لسكان المحافظة. وتتركز حجة المطالبين بإقليم البصرة على مظلومية المحافظة وتردّي الواقع المعيشي فيها، وتراجع خدمات الصحة والتعليم واستشراء الفساد والأمراض بسبب التلوث، لكن مسؤولين في بغداد يؤكدون أن الإقليم ليس الحلّ للبصرة أو لأي محافظة أخرى في البلاد، لأن الفساد والتراجع الخدمي تتحمّل مسؤوليته حكومات تلك المحافظات وليس الحكومة الاتحادية في بغداد، في حين أن نواباً من المحافظة ومسؤولين آخرين ينفون ذلك، ويرجعون سبب الأزمات في البصرة إلى الحكومة في بغداد.

وأطلق الحراك من جديد، قبل نحو شهر، بعد أن أطلقت مفوضية الانتخابات في العراق، استمارة طلبات لتشكيل إقليم البصرة، في خطوة فتحت المجال لمناقشة المشروع في ظل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. ووفق مكتب المفوضية في البصرة، فإن "القانون حدد في المادة (2) الجهات التي تمتلك حقّ تقديم الطلب الرسمي والمباشر لتشكيل الإقليم، وحصرها بجهتين فقط، هما: مجالس المحافظات عبر طلب يُقدَّم من ثلث الأعضاء. أو عبر طلب يقدمه عُشر الناخبين في المحافظة". وعقب هذا الإجراء، اتجه 17 عضواً من المجلس المحلي في البصرة، للمضي بخطوات تشكيل الإقليم. وتدار موارد البصرة من عام 2006 من قبل الأحزاب الشيعية الكبيرة، وأبرزها حزب "الدعوة" بزعامة نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى مشاركة ثانوية لأحزاب أخرى، أبرزها حزب "الفضيلة".

في السياق، قال محافظ البصرة الأسبق وائل عبد اللطيف، إن "مشروع إقليم البصرة طُرح أول مرة عام 2008، ووقتها كانت الحكومة الاتحادية في بغداد ترفض إقامة الإقليم، كما كانت الأحزاب المحلية تعرقل الإجراءات"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المطالبة هي الثامنة بعد عام 2003، والأسباب طبيعية ومعروفة ومكررة، بضمنها الفشل في الإدارة المحلية، بالإضافة إلى توسع ظاهرة اللسان الملحي في شط العرب إلى 180 كليومتراً، فضلاً عن البطالة وتفلت السلاح والإخفاقات الخدمية".

وأضاف عبد اللطيف أن "التوجه نحو إنشاء إقليم البصرة، خطوة صحيحة لإنقاذ الوضع المحلي وإنهاء الاستغلال والتهميش الذي يتعرض له أبناء المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، ولأجل هذا الهدف سقط عدد من الضحايا خلال السنوات الماضية الذين احتجوا للمطالبة بالإقليم والخدمات"، موضحاً أن "الفارق بين الدعوات السابقة إلى إقامة الإقليم والدعوات الحالية، أن الأخيرة مدعومة بزخم شعبي كبير، لكن قد تتدخل دول الجوار في منع البصرة من هذه الخطوة لأنها تخشى على مصالحها مع البصرة".

ومن المقرر أن يصوّت مجلس محافظة البصرة، يوم الاثنين المقبل، على إقامة الإقليم. وبحسب مصادر محلية من المجلس، أفادت لـ"العربي الجديد"، فإن "إقليم البصرة لا يعني انفصالها عن العراق، إنما هو إجراء إداري يعيد للمحافظة حقوقها، ومن المفترض رفع ملف الإقليم إلى رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل للمضي ببقية الإجراءات. كذلك فإن محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني يدعم هذه الخطوة".

من جهته، أشار عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة علاء الحيدري، إلى أن "التوجه لإنشاء إقليم البصرة، إجراء لا يخرج عن القانون والدستور العراقي الذي يجيز إنشاء الأقاليم من محافظة واحدة أو عدد من محافظات ضمن نظام الفيدرالية الاتحادية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الدافع الأساسي هو الإجحاف لمحافظة البصرة، خصوصاً أنها تنتج 4 ملايين برميل نفط يومياً، ولديها واردات موانئ وسبعة منافذ برية، لكن شبابها عاطلون من العمل، كذلك فإن المياه في المحافظة غير صالحة للاستخدام البشري، فضلاً عن التلوث وتفشي أمراض السرطان والفشل الكلوي، وأغلب المشاكل تعود إلى فشل الحكومات الاتحادية في التعامل مع البصرة. وفي حال فشل الجهود الحالية، سيلجأ الأهالي في المحافظة إلى استفتاء شعبي، خصوصاً أن أكثر من نصف عدد سكان البصرة يؤيد إقامة الإقليم".

ويمنح الدستور العراقي بنسخته الجديدة التي أقرّت في عام 2005، الحرية للمحافظات العراقية، بتقديم طلب للانتقال من صفة محافظة إلى إقليم، بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، على أن يوافق عليه أكثر من نصف الناخبين في المحافظة. ونتيجة لذلك، تصبح المحافظة إقليماً إدارياً، على غرار إقليم كردستان العراق. كذلك يجيز الدستور توحد محافظات عدة في الإقليم، لتبقى السلطة الاتحادية النافذة لبغداد في سنّ القوانين وتوزيع الموارد.

من جانبه، لفت الباحث في الشأن العراقي مجاشع التميمي، إلى أن "التوجه لإنشاء الأقاليم أمر دستوري لأن العراق بلد اتحادي، لكن تشكيل إقليم البصرة لن يتحقق لأنه سيؤدي إلى إضعاف بغداد، كذلك فإن الأحزاب النافذة لن تقبل بالمشروع، والواقع يقول إن تحويل البصرة من محافظة إلى إقليم سيؤدي إلى تراجع موارد الدولة بشكلٍ كامل، كذلك فإن تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد غير متحمس لهذه الفكرة"، مستكملاً في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "تجربة إقليم كردستان لا تُشجع على إنشاء إقليم آخر، ولا سيما مع التشتت في شمال العراق والخلافات الكبيرة بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان والمشكلات بين أربيل والسليمانية".