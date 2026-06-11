عودة التصعيد بين واشنطن وطهران: التفاوض بالنار مع تعثر الدبلوماسية

- تصاعدت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مع تبادل الهجمات، حيث استهدفت الولايات المتحدة مواقع في إيران، وردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على قواعد أميركية. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد استمرار العمليات العسكرية إذا لم تستجب إيران لشروطه، بينما أعلنت القيادة المركزية الأميركية انتهاء الهجمات، لكن إيران واصلت الرد. - إيران أغلقت مضيق هرمز وهددت بتحويل المنطقة إلى "جحيم" للولايات المتحدة، مؤكدة استمرار عملياتها طالما استمرت "الاعتداءات الأميركية".

شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً جديداً بين الولايات المتحدة وإيران، تمثل في تبادل هجمات واسعة شملت ضربات أميركية استهدفت مواقع في جنوب إيران ومحيط طهران، تلاها رد إيراني عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت مواقع وقواعد أميركية في المنطقة. وجاءت هذه التطورات في وقت تتعثر فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، وسط تبادل للتهديدات بين الجانبين.

وترافقت المواجهات الأخيرة مع تصريحات أميركية وإيرانية متناقضة بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات توقف التصعيد. وبينما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة العمليات العسكرية إذا لم تستجب طهران لشروطه، أكدت السلطات الإيرانية استمرار الرد على الاعتداءات الأميركية، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة واحتمالات استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وفيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم الخميس، انتهاء هجمات الليلة الماضية، استمرت الهجمات الإيرانية بعدها بساعات، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران إلى توقيع اتفاق، أو الاستعداد لتلقي المزيد من الضربات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أطلقت 49 صاروخ "توماهوك"، إلى جانب عمليات القصف من الطائرات الأميركية المشاركة في الهجمات الأخيرة على إيران.

وذكر ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أنه تحدث مباشرةً إلى مسؤولين إيرانيين كبار أمس الأربعاء. لكن وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت عن مسؤول كبير في البلاد قوله إن المسؤولين الإيرانيين لم يجروا أي اتصالات مع ترامب. وأضاف أن "ادعاء ترامب الكاذب" بشأن تحدثه إلى مسؤولين إيرانيين "غطاء لتجنب الحرب ضد إيران". وفيما نفى مشاركة إسرائيل في أحدث الضربات على إيران، قال إن "القصف سيتوقف قريباً". واتهم الرئيس الأميركي، في أعقاب تصعيد جديد في الصراع مع إيران، القيادة الإيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن في إبريل/ نيسان بشكل متكرر، واصفاً إياه بأنه "أكثر اتفاق لوقف إطلاق النار تعرضاً للانتهاك في تاريخ العالم".

واتهم ترامب الإيرانيين يوم الأربعاء بأنهم "يماطلون ويتعاملون معنا على أننا سذج"، لرفضهم إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وقال: "سنوجه ضربة قوية لهم اليوم". وكتب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال أن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض على اتفاق، وأنه "يتعين عليهم الآن دفع الثمن".

من جهتها، كتبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، صباح اليوم الخميس، في منشور على حسابها في منصة "إكس"، أن بلادها ستبقى صامدة بالاعتماد على أبنائها، مضيفة أن تهديد البنى التحتية هو تهديد لحياة الناس، لكن رد إيران هو ما جرى اختباره مراراً. كما قال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري، العميد مجيد موسوي، في منشور موجّه إلى الولايات المتحدة: "تجعلون مضيق هرمز المقدس غير آمن؟! فمن أنحاء إيران كافة سنحوّل المنطقة بأسرها إلى جحيم عليكم". وأضاف موسوي أن هذا هو الرد على "تجرؤ الأميركيين" في المنطقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، أنه عقب الهجمات الأميركية على مناطق في السواحل الجنوبية ووسط إيران، استهدف 18 "هدفاً مهماً" تابعاً للولايات المتحدة في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، وكذلك قاعدة الشيخ عيسى الجوية، وذلك في موجتين عملياتيتين، مؤكداً تدميرها، بحسب بيانه. وفي بيان آخر، رفض الحرس الثوري الإيراني مزاعم الرئيس الأميركي بشأن تلقيه اتصالاً من مسؤولين إيرانيين وطلبهم وقف الهجمات، مؤكداً أن هذا الادعاء "يتم تكذيبه بشدة ويشكل غطاءً للفرار من الحرب".

بدوره، أعلن الجيش الإيراني، في بيان صباح اليوم الخميس، أنه رداً على خرق وقف إطلاق النار واعتداءات الجيش الأميركي على مناطق جنوب إيران، نفذ هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، متحدثاً عن "تدمير" أنظمة الاتصالات والرادارات الخاصة بمنظومة باتريوت التابعة للأسطول. وفي الأثناء، أعادت البحرية الإيرانية، صباح اليوم الخميس، تأكيد إعلان مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إغلاق مضيق هرمز بالكامل، مضيفة أن أي محاولة اقتراب من المضيق تعد تعاوناً مع "العدو"، ومحذرة من أن أي تحرك للسفن من مراسيها في الخليج وبحر عُمان سيعامل بوصفه عملاً عدائياً.

وأكد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني أيضاً استمرار القوات المسلحة الإيرانية في الرد على أي عدوان أميركي "بكل حزم وصرامة"، مشيراً إلى أن عمليات التصعيد الإيرانية مستمرة ما دامت "الاعتداءات الأميركية في المنطقة" متواصلة. وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف صباح اليوم، بـ12 صاروخاً باليستياً، مواقع تمركز المقاتلات الأميركية F-35 وF-15 وF-16، إضافة إلى "منشآت مهمة" للجيش الأميركي في قاعدة الأزرق الجوية ومركز القيادة والسيطرة في الأردن، مؤكداً "تدمير" تلك المنشآت وعدداً كبيراً من الطائرات المقاتلة.

وأضاف الحرس الثوري أن هذه العملية جاءت رداً على الهجمات الصاروخية للجيش الأميركي التي قال إنها استهدفت موقعاً ترفيهياً ومجمعاً إنتاجياً وساحة أحد المعسكرات في محيط كرج ونظر آباد غرب طهران، وكذلك قاعدة محلية للحرس الثوري في مدينة بيشوا جنوب طهران. وأكد الحرس الثوري في بيانه أن عملياته ستستمر "ما دام العدو يواصل أعماله الشريرة".