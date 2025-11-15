عن اجتماع الوكالة الذرية حول إيران

- تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا مهمًا في فيينا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء مهمة المراقبة وإعادة فرض العقوبات، وسط تباينات بين القوى العالمية. - شهدت الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة بين إيران وروسيا والصين، بينما يبقى احتمال إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن قائمًا بسبب التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة. - يواجه البرنامج النووي الإيراني مأزقًا معقدًا نتيجة الهجمات الأخيرة ورفض إيران العودة للمفاوضات، مما يزيد من احتمالية التصعيد والمواجهة الدولية.

من المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسته المقبلة بين الأربعاء والجمعة في فيينا، حيث سيكون البرنامج النووي الإيراني محور النقاش. وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة لأنها الأولى بعد انتهاء مهمة الوكالة في مراقبة البرنامج، المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، فضلاً عن أن الاجتماع هو الأول من نوعه بعد إعادة فرض العقوبات والقرارات الأممية ضد إيران عبر تفعيل آلية "سناب باك" في 28 أغسطس/ آب الماضي، وذلك وسط تباينات بين إيران وروسيا والصين من جهة، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأميركا من جهة أخرى.

شهدت الأيام السابقة تحركات دبلوماسية مكثفة، منها لقاء سفراء إيران وروسيا والصين بمدير الوكالة رافائيل غروسي، واتصالات وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي والصيني لتنسيق المواقف استعداداً للجلسة المقبلة.

ورغم أن غروسي صرّح أخيراً بأن إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن ليست ضرورية حالياً، فإن هذا الاحتمال يبقى قائماً نتيجة المأزق الحالي، سواء في العلاقات بين إيران والوكالة أو في الدبلوماسية بين طهران وواشنطن المتوقفة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 2 يونيو/حزيران الماضي، التي لم تُلحق فقط أضراراً جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية، بل أدت أيضاً إلى وقف التعاون الإيراني مع الوكالة ورقابتها على البرنامج النووي كما كان سابقاً. ولم يُسمح للمفتشين حتى اليوم بالوصول إلى المواقع النووية المستهدفة. وهكذا تتراجع الرقابة الميدانية بشكل لافت، فيما انتهت أيضاً الامتيازات الرقابية التي كانت ممنوحة بموجب اتفاق عام 2015 منذ الثامن عشر من أكتوبر الماضي بانتهاء العمل بالاتفاق.

وبذلك بات البرنامج النووي الإيراني خاضعاً فقط لالتزامات طهران ضمن معاهدة عدم الانتشار النووي، فيما تواجه الدول الغربية مأزقاً في متابعة تطوراته عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا مؤشرات على انفراجة في ظلّ جمود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن ورفض إيران العودة إلى المفاوضات وفق الشروط الأميركية.

ومن المرجح أن يقدم غروسي تقريراً يسلّط الضوء على المصير المجهول لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فضلاً عن وقف تنفيذ اتفاق القاهرة الذي أُبرم بين الوكالة وطهران في محاولة لاستخدامه ورقة ضغط. وكانت الحكومة الإيرانية قد أوقفت تنفيذ الاتفاق بعد تفعيل "سناب باك". في هذا الإطار، يقف الملف النووي الإيراني أمام مأزق معقّد نتيجة تشابك العوامل السياسية والأمنية. فالهجمات لم تُنه القدرات النووية الإيرانية، بل أخرجتها من نطاق الرصد والمراقبة وزادت المشهد غموضاً وتوتراً. وقد تمهّد هذه الجلسة لإعادة الملف إلى مجلس الأمن، غير أن ذلك إن حدث لن يكسر الجمود، بل على الأرجح سيعمّقها مع موقفي روسيا والصين الرافضين لأي قرارات جديدة ضد إيران واستعدادهما لاستخدام الفيتو. وهكذا يبدو أن احتمال التصعيد واندلاع مواجهة جديدة بات أكثر ترجيحاً، عاجلاً أم آجلاً.