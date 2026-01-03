- التدخلات الدولية والاعتقالات العابرة للحدود تثير جدلاً حول السيادة الوطنية، مع أمثلة تاريخية في أميركا اللاتينية مثل اعتقال نورييغا في بنما. - تتنوع أساليب الاختطاف السياسي بين الدول والجماعات المسلحة، حيث نفذت إسرائيل وروسيا وإيران وتركيا عمليات اختطاف قسرية، بينما استخدمت جماعات مسلحة الخطف للضغط السياسي. - اعتقال رؤساء الدول دون موافقة حكوماتهم يثير تحديات قانونية وسياسية، ويُعتبر انتهاكاً للسيادة، مما يعكس تعقيدات النظام الدولي وتداخل مصالح القوى الكبرى.

أعاد الجدل الذي فجّره تحرّك أميركي غير مسبوق في فنزويلا، والإعلان عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، طرح سؤال حاد في العلاقات الدولية: ماذا يحدث عندما يصل الصراع السياسي بين الدول إلى حد الحديث عن اعتقال أو إزاحة رئيس دولة بالقوة؟

في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية، حيث لا تزال ذاكرة التدخلات الأجنبية والانقلابات حيّة، أثار تداول سيناريو كهذا قلقاً واسعاً لدى القادة الإقليميين. فمجرد طرح فكرة "اعتقال رئيس دولة" يذكّر بتاريخ طويل من التدخلات العسكرية والعمليات السرية التي غيّرت مصائر دول وقادة، غالباً باسم الأمن أو فرض القانون أو حماية الديمقراطية.

التدخلات الأميركية: القوة العسكرية والاعتقالات العابرة للحدود

منذ الحرب الباردة، كانت أميركا اللاتينية مسرحاً مركزياً لتدخلات الولايات المتحدة، سواء بالقوة العسكرية المباشرة أو عبر أجهزة الاستخبارات، خاصة السي آي إيه، بدعم انقلابيات عسكرية واستهداف قادة سياسيين. أبرزها:

بنما 1989: عملية عسكرية أدت إلى اعتقال الرئيس مانويل نورييغا ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم المخدرات، ما أثار جدلاً حول السيادة الوطنية.

غرينادا وهايتي: أساليب الإزاحة بالقوة أو التهديد العسكري لفرض تغييرات سياسية، حتى دون اعتقال رسمي.

العراق 2003: اعتقال الرئيس صدام حسين بعد غزو شامل، موازٍ في النتيجة لإزاحة السلطة بالقوة.

بعد 11 سبتمبر 2001، لجأت الولايات المتحدة إلى الاعتقالات أو النقل القسري لمشتبه بهم بالإرهاب خارج حدودها، بما في ذلك عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011. رغم أن هؤلاء لم يكونوا رؤساء دول، فإن المنطق القانوني؛ فرض الولاية القضائية بالقوة، يطرح نفس التساؤلات حول السيادة وحدود إنفاذ القانون دولياً.

نماذج استخباراتية عالمية

دولة الاحتلال الإسرائيلي: اختطفت القيادي النازي أدولف أيخمان من الأرجنتين 1960 ونقلته سراً لمحاكمته، لاحقاً استهدفت قادة فلسطينيين ولبنانيين عبر عمليات اختطاف وإجبار طائرات على الهبوط أو تصفية خارج أراضيها وقرصنة واختطاف في المياه الدولية، كما حصل مع مراكب فك الحصار عن غزة على مدار السنوات الأخيرة.

الاتحاد السوفييتي وروسيا: خلال الحرب الباردة اختفى منشقون ومسؤولون سابقون بعد استدراجهم إلى دول حليفة، واتُهمت روسيا بتنفيذ عمليات اعتقال قسري دون إعلان رسمي.

إيران: نفذت عمليات استدراج واختطاف لمعارضين خارج أراضيها ونقلتهم لمحاكمتهم داخلياً.

تركيا: في 1999، اعتُقل عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في كينيا بواسطة المخابرات التركية بتعاون دولي، ثم نُقل سراً إلى تركيا للمحاكمة، في نموذج بارز للاختطاف السياسي المنسّق استخباراتياً.

الخطف السياسي والجماعات المسلحة

إيطاليا 1978: اختطاف رئيس الوزراء ألدو مورو على يد جماعة "الألوية الحمراء" لمدة 54 يوماً قبل قتله، مثال على استخدام الخطف للضغط على الدولة.

ألمانيا الغربية، فرنسا، بلجيكا: في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، اختطفت جماعات مسلحة شخصيات سياسية ودبلوماسية للحصول على فدية أو فرض تنازلات سياسية.

أميركا اللاتينية وأفريقيا: استهدفت جماعات مسلحة وزراء ونواباً ورؤساء حكومات محلية، بينما نفذت انقلابات قصيرة المدى في دول أفريقية، واعتقالات لرؤساء وزراء أو حكام إقليميين، بهدف فرض تنازلات سياسية أو "حمايتهم"، ما يمثل شكلاً داخلياً للاختطاف السياسي مشابه في النتيجة للعمليات الدولية.

الفارق الجوهري بين العمليات أن تلك التي تقوم بها جماعات مسلحة من خارج الدولة تُصنف "إرهابية"، بينما عمليات الدول وأجهزتها الاستخبارية غالباً ما تُبرر بأسباب أمنية أو قانونية، لكنها تبقى مخالفة للقانون الدولي، برغم استناد إدارة ترامب على تصنيف نظام مادورو كمنظمة إرهابية، أو التذرع باسم "مكافحة تهريب المخدرات".

القانون الدولي: قفز عن حدود الشرعية

وفق قول الباحث السياسي الدنماركي كلاوس أبيلغورد لـ"العربي الجديد"، فإنه ميثاق يحظر الأمم المتحدة استخدام القوة أو التهديد بها ضد أراضي الدول أو استقلالها، إلا في حال الدفاع عن النفس أو تفويض مجلس الأمن. ويؤكد لـ"العربي الجديد" في المقابل الباحث جون غراوسغورد أن أي اعتقال لرئيس دولة أخرى دون موافقة حكومته أو تفويض دولي "يعد انتهاكاً للسيادة وعملاً غير مشروع دولياً"، وهو ما يجعل كاراكاس اليوم تطالب بعقد جلسة طائرة لمجلس الأمن ولمجموعة الدول الأميركية.

ويزداد التعقيد مع رؤساء الدول الذين يتمتعون بحصانة شخصية تمنع توقيفهم أو ملاحقتهم أثناء توليهم السلطة، بحسب ما يذهب إليه متخصصون عقبوا اليوم على اختطاف مادورو. وبالنسبة لهؤلاء فإن أي اعتقال خارج الإجراءات القانونية يصنّف قانونياً ضمن الاختطاف الدولي، حتى لو وُصف بخطاب "إنفاذ القانون".

أنماط عالمية مشتركة

وفقاً لآراء متخصصين وباحثين فإنه يمكن تمييز ثلاثة أنماط رئيسية للاعتقالات والخطف السياسي:

القوة العسكرية المباشرة: بنما، العراق. النقل القسري أو الاختطاف الاستخباراتي: الولايات المتحدة، تركيا، إيران، إسرائيل. الخطف السياسي بواسطة جماعات مسلحة: إيطاليا، مناطق في أميركا اللاتينية وأفريقيا.

والقاسم المشترك بينها هو تغليب القوة على القانون، ما يثير جدلاً دولياً واسعاً.

فنزويلا: النموذج الحساس

حساسية إعلان الرئيس الأميركي ترامب بنفسه عن اختطاف مادورو، وتفاخر وزير خارجيته ماركو روبيو، الذي يعتقد أنه المحرك الأيديولوجي ضد الأنظمة غير اليمينية في القارة اللاتينية، تكمن في السياق الدولي والإقليمي المعقد: فالعالم لم يعد أحادي القطب، ووجود روسيا والصين الداعمتين لمادورو، إلى جانب رفض إقليمي وسياسي محلي (حتى داخل فنزويلا) لسياسات واشنطن، يجعل أي تدخل أميركي مباشر على الأرض، مثلما جرى مثلاً في العراق 2003، مقامرة جيوسياسية تتجاوز حدود الكاريبي لتطاول توازنات النظام الدولي بأسره.

بالنسبة لقادة أميركا اللاتينية، المسألة تتجاوز مادورو نفسه: أي سابقة للاعتقال القسري قد تجعل كل قائد دولة هدفاً محتملاً إذا تغيرت موازين القوى، ما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض القانون الدولي. التاريخ الحديث مليء بحالات أُزيحت فيها السلطة بالقوة، لكنها بقيت استثناءات مفروضة بموازين القوة ولم تتحول إلى قواعد قانونية.

ويبقى في نهاية المطاف السؤال الأكبر: هل سيتسيد منطق القوة على القانون، أم ستعيد الأزمة الاعتبار للحوار والوساطة والآليات الدولية الشرعية؟ الإجابة لن تحدد مصير فنزويلا فقط، بل ستترك بصمتها على شكل النظام الدولي في السنوات المقبلة.